В небе над Петербургом добавилось чёрно-белого. Это пигалицы

В Петербург возвращаются чибисы, которых также называют пигалицами. Их заметили подписчики группы «Одна кормушка в лесу» во «ВКонтакте» и публикуют 20 марта кадры.
«Чечетка и снегирь удивляются вновь прибывшим», — рассказывает фотограф.
В последние десятилетия, начиная с середины XX века, численность чибисов в Петербурге и Ленобласти растет. Их легко узнать по контрастному черно-белому оперению и хохолку, который весной отрастает. Они зимуют в Западной Европе, а в наших краях выводят птенцов. Гнездятся на открытых участках: в полях, поймах рек, в том числе на территории Санкт-Петербурга. Иногда ради них даже останавливают строительство, а Водоканал, пока не подрастут птенцы, не косит траву на полях Юго-Западных очистных сооружений.