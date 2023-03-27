Медведи в лесах под Петербургом начали выходить из берлог

Снег обманывает нас, весна уже здесь. В Ленинградской области начали просыпаться медведи. Об этом сообщает 27 марта зоолог Павел Глазков.
«Свежий след бурого медведя обнаружил один из жителей Волосовского района. Судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Самцы просыпаются примерно на полмесяца-месяц раньше самок. В норме они выходит из берлоги упитанными, с небольшим жировым запасом, и ещё в течение месяца могут обходиться без еды. Но пропитание ищут активно, их добычей могут стать даже медвежата. Отчасти из-за этого медведицы с детёнышами максимально долго остаются в берлоге. Они выходят на свет обычно, когда уже появляется свежая трава, а медвежата становятся достаточно крепкими, чтобы в случае опасности уверенно следовать за матерью.
Также в лесах Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки. «Фонтанка» показывала видео.