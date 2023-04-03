Барсуки в Ленобласти проснулись раньше времени

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника, расположенного в Ленобласти, зафиксировала раннее пробуждение барсуков. Об этом заповедник сообщает в своём телеграм-канале 3 апреля. Барсук — единственный представитель куньих, впадающий в зимний сон.
«Чаще всего первые весенние встречи с барсуками на территории Нижне-Свирского заповедника отмечаются в апреле, а в текущем сезоне уже 22 марта фотоловушки зафиксировали активность данного зверя», — отмечают в заповеднике.
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