В Петербурге начинают жужжать

Тёплая погода наполняет Петербург новыми крылатыми жителями — насекомыми. Первых пчёл заметила читательница «Фонтанки» Анна 10 апреля.
«Заходят на посадку!» — пишет Анна.
На прошлой неделе петербуржцы увидели бабочек, а также змей.
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Тёплая погода наполняет Петербург новыми крылатыми жителями — насекомыми. Первых пчёл заметила читательница «Фонтанки» Анна 10 апреля.
«Заходят на посадку!» — пишет Анна.
На прошлой неделе петербуржцы увидели бабочек, а также змей.
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