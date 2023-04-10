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    В Петербурге начинают жужжать

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    Тёплая погода наполняет Петербург новыми крылатыми жителями — насекомыми. Первых пчёл заметила читательница «Фонтанки» Анна 10 апреля.

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    «Заходят на посадку!» — пишет Анна.

    На прошлой неделе петербуржцы увидели бабочек, а также змей.

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