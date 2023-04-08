Гадюка и бабочки. Петербуржцы любуются первыми проснувшимися

Флора и фауна оживают в эти тёплые дни. 8 апреля жители Петербурга заметили несколько животных, которые в это время года встречаются пока ещё нечасто.



Читательница «Фонтанки» Елена сфотографировала бабочку у озера Глубокое в посёлке Стрельцово (Выборгский район Ленобласти). «Бабочек было штуки четыре, но эта села на снег, и я успела», — рассказывает Елена.

