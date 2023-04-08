Гадюка и бабочки. Петербуржцы любуются первыми проснувшимися

Флора и фауна оживают в эти тёплые дни. 8 апреля жители Петербурга заметили несколько животных, которые в это время года встречаются пока ещё нечасто.
Читательница «Фонтанки» Елена сфотографировала бабочку у озера Глубокое в посёлке Стрельцово (Выборгский район Ленобласти). «Бабочек было штуки четыре, но эта села на снег, и я успела», — рассказывает Елена.
А прямо на территории Петербурга, в Юнтоловском заказнике, уже выползают погреться на солнце краснокнижные гадюки. Фотографии публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Накануне Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждало, что змеи начали просыпаться. Сейчас их можно встретить сразу по несколько особей. Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по круглосуточному телефону: 8 (812) 417–59–36.