Двое в Петербурге оседлали льдину на выходе в залив

В Неве снова заметили льдину с пассажирами. Фотографии и видео прислал в редакцию «Фонтанки» утром 10 апреля читатель Александр.
читатель «Фонтанки»
Два человека оседлали льдину в Малой Неве, при выходе в залив. «Когда я их заметил, они уже были на льдине. Возможно, они с лодкой или байдаркой решили залезть на льдину и прокатиться», — рассказывает Александр.
В конце наблюдения люди отцепились от льдины и уплыли на настоящем плавсредстве.
Из-за подобных пассажиров льдины в субботу в Невский район вызывали МЧС. Оказалось, что два человека в спасательных жилетах шли по Неве на и сапбордах, и у них сломалось весло. Чтобы починить, им пришлось пристать к плывущей льдине. Затем они самостоятельно выбрались на берег.