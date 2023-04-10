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    Двое в Петербурге оседлали льдину на выходе в залив

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    В Неве снова заметили льдину с пассажирами. Фотографии и видео прислал в редакцию «Фонтанки» утром 10 апреля читатель Александр.

    читатель «Фонтанки»

    Два человека оседлали льдину в Малой Неве, при выходе в залив. «Когда я их заметил, они уже были на льдине. Возможно, они с лодкой или байдаркой решили залезть на льдину и прокатиться», — рассказывает Александр.

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    В конце наблюдения люди отцепились от льдины и уплыли на настоящем плавсредстве.

    Из-за подобных пассажиров льдины в субботу в Невский район вызывали МЧС. Оказалось, что два человека в спасательных жилетах шли по Неве на и сапбордах, и у них сломалось весло. Чтобы починить, им пришлось пристать к плывущей льдине. Затем они самостоятельно выбрались на берег.

    Одних из первых сапсерферов в новом сезоне 5 апреля фотограф «Фонтанки» заметил в Малой Невке. Хотя вода сейчас и ледяная, но есть плюс: сезон навигации пока не стартовал, значит, реки и каналы Петербурга свободны от судов. «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP».

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