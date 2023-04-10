Врачи прооперировали военного с передовой, у которого пуля застряла в сердце

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели операцию. Сложность заключалась в том, что у мужчины пуля застряла в сердце, сообщает 10 апреля РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук вел операцию в гибридной операционной, имеющейся в госпитале. В ней могут проводить сразу несколько операций, причем врачи разного профиля. По словам Лищука, пациент (военнослужащий, выполнявший боевые задачи в зоне проведения СВО) поступил с передовой и его почти сразу взяли на операционный стол.



«Сержант был на передовой, попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета. Мы его взяли в гибридную операционную, потому что тут легко обнаруживать как мелкие осколки, так и крупные инородные тела», — отметил Лищук.



Пуля оказалась «припаяна к левому желудочку и перикарду», часть левого желудочка она разорвала.

«Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям», — рассказал медик.

