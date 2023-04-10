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    Боевые действия

    Врачи прооперировали военного с передовой, у которого пуля застряла в сердце

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    Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели операцию. Сложность заключалась в том, что у мужчины пуля застряла в сердце, сообщает 10 апреля РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

    Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук вел операцию в гибридной операционной, имеющейся в госпитале. В ней могут проводить сразу несколько операций, причем врачи разного профиля. По словам Лищука, пациент (военнослужащий, выполнявший боевые задачи в зоне проведения СВО) поступил с передовой и его почти сразу взяли на операционный стол.

    «Сержант был на передовой, попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета. Мы его взяли в гибридную операционную, потому что тут легко обнаруживать как мелкие осколки, так и крупные инородные тела», — отметил Лищук.

    Пуля оказалась «припаяна к левому желудочку и перикарду», часть левого желудочка она разорвала.

    «Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям», — рассказал медик.

    Он добавил, что сердце удалось восстановить, работает оно хорошо и пациент имеет возможность вставать уже на следующий день.

    Военные медики, работающие на передовой, провели более 100 операций по извлечению пуль и осколков из сердца, отметил начальник центра кардиохирургии госпиталя им. Вишневского. Это были и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы, также приходилось иметь дело с осколками. В общей сложности из примерно 5 тысяч операций центра в год 1,5 тысячи — на открытом сердце.

    В январе, как писала «Фонтанка», врачи петербургской Военно-медицинской академии в служебной командировке в Белгородской области провели уникальную операцию с риском для жизни. Они вытащили из ноги бойца торцевой взрыватель мины.

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