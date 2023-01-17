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    Боевые действия на Украине

    Хирурги ВМедА под Белгородом прооперировали бойца. Из ноги вытащили торцевой взрыватель мины

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    13 комментариев

    Врачи петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в служебной командировке в Белгородской области, провели уникальную операцию с риском для жизни. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ВМедА.

    В центральную районную больницу города Валуйки на операционный стол 10 января был доставлен военнослужащий. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины застрял в мягких тканях правой голени. Осколок мог сдетонировать.

    Фото: пресс-служба ВмедА
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    Медики проводили операцию в бронежилетах. В операционную бригаду вошли четыре хирурга, анестезиолог, анестезист и операционная сестра — пять мужчин и две женщины. Медперсонал, не участвовавший непосредственно в извлечении осколка, эвакуировали.

    «Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений», — отмечается в сообщении.

    Фото: пресс-служба ВмедА

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    Комментарии 13

    your mother17 Янв 2023 в 11:23
    Таких храбрых врачей надо на передовую. Явно больше толку в штурмовых отрядах от них будет.
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