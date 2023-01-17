Хирурги ВМедА под Белгородом прооперировали бойца. Из ноги вытащили торцевой взрыватель мины

Врачи петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в служебной командировке в Белгородской области, провели уникальную операцию с риском для жизни. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ВМедА.
В центральную районную больницу города Валуйки на операционный стол 10 января был доставлен военнослужащий. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины застрял в мягких тканях правой голени. Осколок мог сдетонировать.
Медики проводили операцию в бронежилетах. В операционную бригаду вошли четыре хирурга, анестезиолог, анестезист и операционная сестра — пять мужчин и две женщины. Медперсонал, не участвовавший непосредственно в извлечении осколка, эвакуировали.
«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений», — отмечается в сообщении.