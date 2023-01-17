Хирурги ВМедА под Белгородом прооперировали бойца. Из ноги вытащили торцевой взрыватель мины

Врачи петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в служебной командировке в Белгородской области, провели уникальную операцию с риском для жизни. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ВМедА.



В центральную районную больницу города Валуйки на операционный стол 10 января был доставлен военнослужащий. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины застрял в мягких тканях правой голени. Осколок мог сдетонировать.

