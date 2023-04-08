Первый. В Петербурге спасают тюленя, потерявшего маму

«Едем за первеньким!» — сообщает фонд 8 апреля в своём сообществе в ВК «Спасение тюленей 699–23–99» и показывает фотографию тюленёнка. Подробностей о нём пока нет.

С наступлением весенней погоды детеныш тюленя или нерпы может отстать от матери, особенно во время усиления ветра. Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал» просят жителей Петербурга и Ленобласти, заметивших тюленей, сообщать о них по телефону: 8 (812) 699–23–99.

Надо описать, где находится животное, и по возможности прислать его снимок. Самостоятельно помогать малышам (сталкивать их в воду или забирать с собой) не стоит: это может быть опасно и человека, и для зверя. Как узнать, что тюлень нуждается в помощь? Читайте об этом на «Фонтанке».

