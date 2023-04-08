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    COVID-19

    Каждый шестой умерший от ковида — из Петербурга

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    Петербург сместился на второе место в России по числу госпитализаций, заражений и смертей от коронавируса, следует из отчета федерального оперштаба от 8 апреля.

    За минувшие сутки в России госпитализирован 1 221 человек — на 4,6% больше, чем накануне. Выявлено 8 955 новых случаев COVID-19 и подтверждено 37 летальных исходов. Из них в Петербурге — 87 госпитализаций, 891 новый случай и 6 смертей. Возглавляет федеральный отчет Москва.

    Петербург некоторое время был на первом месте в федеральном топе, но затем начал терять позиции — коронавирус начал затухать.

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