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    Загадка дыры. На Тельмана «бомбанул» бесхозный подземный бункер

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    Громкий хлопок всполошил минувшим вечером жителей Невского района Петербурга. 8 апреля «Фонтанка» узнала, что это было.

    Звонок в экстренные службы от обеспокоенной женщины поступил в пятницу в 21:12. Жительница одного из домов на улице Тельмана рассказала, что где-то за пивзаводом что-то взорвалось, после чего повалил дым.

    Спустя пять минут на месте уже была полиция. Было установлено, что рядом с бетонным заводом на Тельмана, 22, на неогороженной территории загорелся мусор в заброшенном бесхозном подземном сооружении. Бетонная коробка размером 20 на 50 метров располагалась на глубине 5 метров. Возгорание было локализовано, пострадавших нет.

    Остался вопрос — чей это бункер. Сооружение на балансе администрации не состоит, на учетах МЧС в качестве бомбоубежища также не значится.

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