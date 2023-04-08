Загадка дыры. На Тельмана «бомбанул» бесхозный подземный бункер

Громкий хлопок всполошил минувшим вечером жителей Невского района Петербурга. 8 апреля «Фонтанка» узнала, что это было.



Звонок в экстренные службы от обеспокоенной женщины поступил в пятницу в 21:12. Жительница одного из домов на улице Тельмана рассказала, что где-то за пивзаводом что-то взорвалось, после чего повалил дым.



Спустя пять минут на месте уже была полиция. Было установлено, что рядом с бетонным заводом на Тельмана, 22, на неогороженной территории загорелся мусор в заброшенном бесхозном подземном сооружении. Бетонная коробка размером 20 на 50 метров располагалась на глубине 5 метров. Возгорание было локализовано, пострадавших нет.

