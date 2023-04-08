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    Банк России пилит ели, с которыми жил 40 лет

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    Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
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    Центральный Банк России решил избавиться от елей во дворе своего здания на Неглинной, 12, в Москве. Они были частью узнаваемой панорамы комплекса зданий ЦБ около 40 лет.

    «Кажется, что они были тут всегда. Хотя на самом деле появились только в 1980-е. Фото с ними есть на всех наших ресурсах — на сайте, страницах в соцсетях, буклетах и других материалах, и без них уже сложно представить Банк России. Мы очень привыкли к ним, но нужно признать: срок их жизни подошел к концу», — говорится в сообщении регулятора от 8 апреля.

    Как сообщили в ЦБ, вместо сухих елей теперь появятся остролистные клены. Зимой их будут украшать лампочками. Именно лиственные деревья росли на участке до елей.

    Тем временем рубль, как писала «Фонтанка», резко сдает позиции на протяжении всей недели. Что с ним будет в ближайшем будущем, рассказали эксперты.

    Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

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