Банк России пилит ели, с которыми жил 40 лет

Центральный Банк России решил избавиться от елей во дворе своего здания на Неглинной, 12, в Москве. Они были частью узнаваемой панорамы комплекса зданий ЦБ около 40 лет.



«Кажется, что они были тут всегда. Хотя на самом деле появились только в 1980-е. Фото с ними есть на всех наших ресурсах — на сайте, страницах в соцсетях, буклетах и других материалах, и без них уже сложно представить Банк России. Мы очень привыкли к ним, но нужно признать: срок их жизни подошел к концу», — говорится в сообщении регулятора от 8 апреля.

