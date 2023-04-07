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    Отец девочки, нарисовавшей пацифистский рисунок, находится в белорусском СИЗО

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    Отец девочки из тульского города Ефремова, которая нарисовала пацифистский рисунок, Алексей Москалев, находится в СИЗО города Жодино в Белоруссии. Об этом 7 апреля сообщает издание Msk1 со ссылкой на пресс-службу МИД России.

    «Указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания», — рассказали в российском МИД.

    Москалев на содержание в СИЗО не жаловался, добавили в ведомстве.

    Мужчину задержали 29 марта в Белоруссии и поместили в изолятор временного содержания в Минской области. Ефремовский межрайонный суд 28 марта приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как ночью он сбежал из-под домашнего ареста

    Первую административку Алексей получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», уголовное дело появилось спустя более чем полгода за посты в соцсетях. Внимание к мужчине начали проявлять после того, как его дочь нарисовала на ИЗО пацифистский рисунок.

    В конце прошлого года дома у семьи прошли обыски, силовики изъяли технику и деньги. Было возбуждено дело о повторной дискредитации. На фоне этого отец с дочерью сменили место жительства и переехали в Ефремов. Но их нашли — отца следователи забрали с собой, дочь отправили в приют.

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