Отец девочки, нарисовавшей пацифистский рисунок, находится в белорусском СИЗО

Отец девочки из тульского города Ефремова, которая нарисовала пацифистский рисунок, Алексей Москалев, находится в СИЗО города Жодино в Белоруссии. Об этом 7 апреля сообщает издание Msk1 со ссылкой на пресс-службу МИД России.

«Указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания», — рассказали в российском МИД.

Москалев на содержание в СИЗО не жаловался, добавили в ведомстве.

Мужчину задержали 29 марта в Белоруссии и поместили в изолятор временного содержания в Минской области. Ефремовский межрайонный суд 28 марта приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как ночью он сбежал из-под домашнего ареста