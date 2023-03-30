В Минске задержали Алексея Москалева, получившего 2 года за дискредитацию ВС РФ и сбежавшего из-под домашнего ареста

Сбежавшего из-под домашнего ареста Алексея Москалёва, которого приговорили к двум годам колонии за дискредитацию армии России, задержали в Минске. Об этом 30 марта сообщает MSK1.RU со ссылкой на источник, а также издание SOTA.



По предварительной информации, в Белоруссии отца нарисовавшей пацифистский рисунок школьницы вычислили по мобильному телефону, который тот ненадолго включил.



Адвокат Дмитрий Захватов в своем телеграм-канале написал, что связи с Москалёвым у него нет. По косвенным данным, полагает Захватов, его действительно могли задержать.

