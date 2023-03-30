    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    В Минске задержали Алексея Москалева, получившего 2 года за дискредитацию ВС РФ и сбежавшего из-под домашнего ареста

    4263
    32 комментария

    Сбежавшего из-под домашнего ареста Алексея Москалёва, которого приговорили к двум годам колонии за дискредитацию армии России, задержали в Минске. Об этом 30 марта сообщает MSK1.RU со ссылкой на источник, а также издание SOTA.

    По предварительной информации, в Белоруссии отца нарисовавшей пацифистский рисунок школьницы вычислили по мобильному телефону, который тот ненадолго включил.

    Адвокат Дмитрий Захватов в своем телеграм-канале написал, что связи с Москалёвым у него нет. По косвенным данным, полагает Захватов, его действительно могли задержать.

    28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как ночью он сбежал из-под домашнего ареста

    Первую административку Алексей получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», уголовное дело появилось спустя более чем полгода за посты в соцсетях. Внимание к мужчине начали проявлять после того, как его дочь нарисовала на ИЗО пацифистский рисунок.

    В конце прошлого года дома у семьи прошли обыски, силовики изъяли технику и деньги. Было возбуждено дело о повторной дискредитации. На фоне этого отец с дочерью сменили место жительства и переехали в Ефремов. Но их нашли — отца следователи забрали с собой, дочь отправили в приют.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 32

    Klav69330 Мар 2023 в 10:05
    Люди, вы изверги.
    +1−0
    26605452530 Мар 2023 в 10:04
    Уродливо в этом деле всё. Особый привет учительнице, настучавшей на ребёнка. Если однажды жизнь у неё пойдёт через ж..у - пусть вспомнит свой педагогический опыт.......
    +1−0
    26605452530 Мар 2023 в 10:01
    Бежавший от приговора Алексей Москалёв схвачен в Минске братским белорусским режимом. Теперь его, по всей видимости, доставят в кандалах на родину, где он будет отбывать суровый приговор.

    Два года у нас дают ни за что, за сам факт возбуждения уголовного дела. Люди старались, протоколы писали, заседания проводили, а вы их подводите. Вот было бы за что (улицу там перешел на красный свет или что-то еще такое) - получил бы пять-семь лет. А так - сущий пустяк.

    Хотелось бы только верить, что кремлевским осталось меньше, чем два года, и всех этих людей, брошенных в тюрьмы и колонии просто так, выпустят раньше.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close