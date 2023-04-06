    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    773мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.5eur87.1

    Специальная патрульная служба будет ловить «водных» нарушителей в Петербурге

    441
    2 комментария

    С началом навигации в Петербурге начнет работать специальная патрульная служба. Она будет круглосуточно следить за водными объектами.

    Речь идет о новом подразделении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», рассказала 6 апреля директор АВТ Александра Бахмутская. Об этом она говорила на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной открытию навигации по рекам и каналам Петербурга.

    Также транспортный блок продолжит профилактику нарушений на водном транспорте вместе с другими ведомствами. В этой работе будут задействованы МЧС, линейный отдел МВД на водном транспорте, Госморречнадзор и ФБУ «Администрация «Волго-Балт»». В прошлом году в период навигации в городе пресекли более сотни «водных» нарушений на общую сумму 363 тысячи рублей.

    Также Бахмутская отметила, что проезд на речном транспорте в Петербурге не может стоить дешевле поездки на метро.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГородАгентство внешнего транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 18:19
    не пропустите финскую подлодку.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 18:14
    Очередные дармоеды? И фамилия ещё какая то подозрительная? Она точно наша или только на 70 %?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close