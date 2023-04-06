Специальная патрульная служба будет ловить «водных» нарушителей в Петербурге

С началом навигации в Петербурге начнет работать специальная патрульная служба. Она будет круглосуточно следить за водными объектами.



Речь идет о новом подразделении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», рассказала 6 апреля директор АВТ Александра Бахмутская. Об этом она говорила на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной открытию навигации по рекам и каналам Петербурга.

Также транспортный блок продолжит профилактику нарушений на водном транспорте вместе с другими ведомствами. В этой работе будут задействованы МЧС, линейный отдел МВД на водном транспорте, Госморречнадзор и ФБУ «Администрация «Волго-Балт»». В прошлом году в период навигации в городе пресекли более сотни «водных» нарушений на общую сумму 363 тысячи рублей.