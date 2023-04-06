Петербуржцам рассказали, может ли проезд на речном транспорте быть не дороже метро

Стоимость проезда на речном транспорте в Петербурге не может быть дешевле поездки на метро. Об этом 6 апреля заявила заместитель директора СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной открытию навигации по рекам и каналам города.



«Нет, если говорить о себестоимости водного транспорта», — ответила Бахмутская на соответствующий вопрос. Она напомнила, что метро работает постоянно, а речной транспорт — сезонно, поэтому последний «априори в два раза дороже в Петербурге, чем любой другой вид транспорта».

