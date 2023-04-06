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    Петербуржцам рассказали, может ли проезд на речном транспорте быть не дороже метро

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    5 комментариев

    Стоимость проезда на речном транспорте в Петербурге не может быть дешевле поездки на метро. Об этом 6 апреля заявила заместитель директора СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной открытию навигации по рекам и каналам города.

    «Нет, если говорить о себестоимости водного транспорта», — ответила Бахмутская на соответствующий вопрос. Она напомнила, что метро работает постоянно, а речной транспорт — сезонно, поэтому последний «априори в два раза дороже в Петербурге, чем любой другой вид транспорта».

    Кроме того, велики затраты на межнавигационное хранение судов, да и обслуживания они требуют не такого, как подземный и наземный транспорт, отметила Бахмутская.

    Точную дату открытия навигации в Петербурге нельзя определить — это зависит от погоды, также сообщила она.

    В прошлом году навигация открылась 18 апреля. Сейчас в городе проводят технологические разводки девяти переправ на Неве и Малой Неве.

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    Комментарии 5

    Danik06 Апр 2023 в 16:25
    Раньше проезд в метро был 5 копеек. Зарплата 140 рублей.
    Сейчас проезд в метро 70 рублей. Зарплата должна быть 196 000 рублей!!!
    И меньше она никак не может быть!
    А платят 15-20-30 тыр!
    Где остальное? Где деньги, Зин?
    Метро работает круглогодично и расходы несет круглогодично.
    Речной транспорт работает только навигацию и расходы несет только в навигацию!
    Они нас за дураков держат что ли?
    +0−0
    Андрей_спб06 Апр 2023 в 16:25
    Как в Крыму может быть выгодно возить на Комете по маршруту 82 км за 800/500 рублей (комфорт/стандарт), а у нас в Кронштадт 35 км и говорят, что 1200 руб - это минимально возможная цена?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 16:06
    Эти прогулки по рекам и каналам даже в Ленинграде по госценам стоили недёшево — рубль или два на кораблике от Аничкова моста. Против пяти копеек в метрополитене. Но зато был порядок, никаких ночных водных прогулок с пьянками и криками на всю округу.
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