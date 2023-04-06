Суд в Петербурге продлил срок задержания водителю «Соляриса», который оскорбил христиан и русских

Приморский райсуд продлил на 72 часа срок задержания для Интигама Алиева, оскорбившего русских и христиан в Петербурге. Об этом 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



«Ходатайство о продлении задержания было заявлено защитником с целью предоставления суду дополнительных доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в записи.



Мужчине вменяют первые части статей 148 и 318 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Применение насилия в отношении представителя власти»).

