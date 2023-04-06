    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    773мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.5eur87.1

    Суд в Петербурге продлил срок задержания водителю «Соляриса», который оскорбил христиан и русских

    1748
    1 комментарий

    Приморский райсуд продлил на 72 часа срок задержания для Интигама Алиева, оскорбившего русских и христиан в Петербурге. Об этом 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    «Ходатайство о продлении задержания было заявлено защитником с целью предоставления суду дополнительных доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в записи.

    Мужчине вменяют первые части статей 148 и 318 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Применение насилия в отношении представителя власти»).

    Следствие считает, что не позднее 23 марта на Комендантском проспекте Алиев крайне негативно высказался по отношению к христианам и тем самым «унизил» чувства верующих. Своё мнение он высказал другому участнику движения. Конфликт зафиксировал видеорегистратор.

    Сотрудники ГИБДД через некоторое время нашли агрессора и потребовали проследовать в служебный автомобиль. Вместо этого он применил «приемы борьбы».

    Фигуранта задержали 4 апреля, в тот же день ему было предъявлено обвинение. «Фонтанка» писала, что полицейские нашли его во Всеволожском районе Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость06 Апр 2023 в 17:46
    Сколько прожил бы русский,заяви он такое на улицах Баку?
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close