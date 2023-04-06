Суд в Петербурге продлил срок задержания водителю «Соляриса», который оскорбил христиан и русских

Приморский райсуд продлил на 72 часа срок задержания для Интигама Алиева, оскорбившего русских и христиан в Петербурге. Об этом 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«Ходатайство о продлении задержания было заявлено защитником с целью предоставления суду дополнительных доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в записи.
Мужчине вменяют первые части статей 148 и 318 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Применение насилия в отношении представителя власти»).
Следствие считает, что не позднее 23 марта на Комендантском проспекте Алиев крайне негативно высказался по отношению к христианам и тем самым «унизил» чувства верующих. Своё мнение он высказал другому участнику движения. Конфликт зафиксировал видеорегистратор.
Сотрудники ГИБДД через некоторое время нашли агрессора и потребовали проследовать в служебный автомобиль. Вместо этого он применил «приемы борьбы».
Фигуранта задержали 4 апреля, в тот же день ему было предъявлено обвинение. «Фонтанка» писала, что полицейские нашли его во Всеволожском районе Ленобласти.