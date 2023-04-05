Задержан водитель «Соляриса», оскорбивший христиан и сбежавший по снегу от ДПС

Усердные поиски 43-летнего водителя «Хёндэ Соляриса», оскорбившего русских и христиан в Петербурге, увенчались успехом. Его задержали во Всеволожском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 5 апреля.



По данным следствия, инцидент произошёл 28 марта на Комендантском проспекте. На дороге повздорили двое водителей. Из «Соляриса» вышел мужчина и высказал оппоненту всё, что он думает о русских христианах и спецоперации, затем уехал. Конфликт зафиксировал видеорегистратор.



Сотрудники ГИБДД через некоторое время нашли агрессора, пытались надеть наручники, но тот вырвался и убежал. Полиция утверждала, что он применил «приемы борьбы». Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а затем уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

