Водитель, оскорбивший русских и христиан, стал фигурантом второго уголовного дела

В отношении 43-летнего водителя «Соляриса», оскорбившего русских и христиан, возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. Это уже второе дело. Первое возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина негативно отзывался о христианах и русских. Позже инспекторы ДПС нашли машину, на которой передвигался агрессор, но пообщаться с водителем не удалось. Мужчина отказался поехать в отделение полиции и сумел убежать от сотрудников ГИБДД – в их руках осталась лишь его куртка. Как отмечают в СК, его ещё не нашли.

