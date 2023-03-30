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    Водитель, оскорбивший русских и христиан, стал фигурантом второго уголовного дела

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    10 комментариев

    В отношении 43-летнего водителя «Соляриса», оскорбившего русских и христиан, возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. Это уже второе дело. Первое возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина негативно отзывался о христианах и русских. Позже инспекторы ДПС нашли машину, на которой передвигался агрессор, но пообщаться с водителем не удалось. Мужчина отказался поехать в отделение полиции и сумел убежать от сотрудников ГИБДД – в их руках осталась лишь его куртка. Как отмечают в СК, его ещё не нашли.

    Со вчерашнего дня в социальных сетях появляются сообщения о том, что тот, кого ищут, приходится племянником депутату Законодательного собрания Ленобласти Саяду Алиеву. Парламентарий в разговоре с «Фонтанкой» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

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    Оскорбление чувств верующих
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    Комментарии 10

    iliy30 Мар 2023 в 18:25
    Гопников, которые телефоны отжииают, находят через 5 минут, тут серьезного нарушителя найти не могут. Доколе Баку будет в Петербурге беспредельничать
    +1−0
    28028405330 Мар 2023 в 18:18
    В 43 года пора бы поумнее быть.Ну наглеют вконец ребята,что хотят то и говорят.
    +0−0
    26659709730 Мар 2023 в 18:17
    То есть то, что Саяд Алиев является депутатом ЗАКСа ЛенОбласти это норм.. А то, что его племяш назвал русских козлами это преступление.. Но! Блин! Он же ПРАВ !!!
    +0−1
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