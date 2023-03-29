Водитель, оскорбивший христиан и русских в Петербурге, напал на силовиков и скрылся

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено после того, как сотрудники ГИБДД предложили мужчине проследовать в отдел полиции. До этого в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой тот крайне негативно отзывается о русских и христианах.



На ролике, опубликованном в соцсетях, участник конфликта остановился перед пешеходным переходом, пока светофор горел красным. После этого вышел из салона на проезжую часть и подошёл к водительской двери другой машины. За этим последовал ряд оскорблений и критика СВО.

