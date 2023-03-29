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    Водитель, оскорбивший христиан и русских в Петербурге, напал на силовиков и скрылся

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    Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено после того, как сотрудники ГИБДД предложили мужчине проследовать в отдел полиции. До этого в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой тот крайне негативно отзывается о русских и христианах.

    На ролике, опубликованном в соцсетях, участник конфликта остановился перед пешеходным переходом, пока светофор горел красным. После этого вышел из салона на проезжую часть и подошёл к водительской двери другой машины. За этим последовал ряд оскорблений и критика СВО.

    Как сообщили 29 марта в ГСУ СК России по Петербургу, в тот же день инспекторы ДПС нашли транспортное средство, на котором передвигался агрессор, и его самого. Но пообщаться с ним спокойно не удалось.

    «В ответ на предложение сотрудников ГИБДД проследовать в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего мужчина применил к ним физическое насилие, а также приемы борьбы, после чего скрылся», — добавили в пресс-службе.

    Сейчас проводятся мероприятия, необходимые для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

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