Водитель, оскорбивший христиан и русских в Петербурге, напал на силовиков и скрылся

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено после того, как сотрудники ГИБДД предложили мужчине проследовать в отдел полиции. До этого в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой тот крайне негативно отзывается о русских и христианах.
На ролике, опубликованном в соцсетях, участник конфликта остановился перед пешеходным переходом, пока светофор горел красным. После этого вышел из салона на проезжую часть и подошёл к водительской двери другой машины. За этим последовал ряд оскорблений и критика СВО.
Как сообщили 29 марта в ГСУ СК России по Петербургу, в тот же день инспекторы ДПС нашли транспортное средство, на котором передвигался агрессор, и его самого. Но пообщаться с ним спокойно не удалось.
«В ответ на предложение сотрудников ГИБДД проследовать в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего мужчина применил к ним физическое насилие, а также приемы борьбы, после чего скрылся», — добавили в пресс-службе.
Сейчас проводятся мероприятия, необходимые для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.