Водителя, оскорбившего русских и убежавшего от полиции в Петербурге, все еще не нашли

43-летний водитель «Соляриса», который выдал оскорбительную для русских и христиан речь, все еще находится в розыске. Накануне его почти поймали, но он сумел вырваться, оставив инспекторам ДПС куртку. О том, что житель города, подозреваемый в применении насилия в отношении полицейского, еще не найден, «Фонтанке» 30 марта рассказал источник в правоохранительных органах.



В соцсетях со вчерашнего дня множатся сообщения о том, что разыскиваемый является племянником депутата Заксобрания Ленинградской области Саяда Алиева. Парламентарий в разговоре с «Фонтанкой» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

