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    Водителя, оскорбившего русских и убежавшего от полиции в Петербурге, все еще не нашли

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    33 комментария

    43-летний водитель «Соляриса», который выдал оскорбительную для русских и христиан речь, все еще находится в розыске. Накануне его почти поймали, но он сумел вырваться, оставив инспекторам ДПС куртку. О том, что житель города, подозреваемый в применении насилия в отношении полицейского, еще не найден, «Фонтанке» 30 марта рассказал источник в правоохранительных органах.

    В соцсетях со вчерашнего дня множатся сообщения о том, что разыскиваемый является племянником депутата Заксобрания Ленинградской области Саяда Алиева. Парламентарий в разговоре с «Фонтанкой» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

    «Послушайте, полгорода мои племянники. Даже если родственник… Я думаю, что полиция разберётся: родственник, брат, сестра или кто он», — сказал Алиев. На слова о том, что это публикуют СМИ, он ответил: «Пусть пишут, что хотят — бумага всё стерпит, мне от этого ни холодно, ни жарко».

    Водитель «Хёндэ Соляриса» попал в поле зрения полиции после дорожного конфликта, в котором повел себя крайне неуважительно к другим участникам движения. Он остановился перед переходом на красный, после вышел на дорогу и подошел к другой машине, за этим последовал ряд оскорблений и критика СВО. Позднее ГСУ СК РФ по Петербургу сообщило, что инспекторы нашли машину и водителя. Правда, поговорить и доставить в отдел нарушителя не удалось — он применил приемы борьбы и убежал.

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    Комментарии 33

    Гость30 Мар 2023 в 10:15
    Это уважаемый человек, властям приближенный! Понять и простить. Не выгонять же теперь губернатора только потому, что он из Баку, родины Муслима Магомаева!
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 10:06
    Обычный позор полиции в отношениях с диаспорами.Тфу.
    +2−0
    Гость30 Мар 2023 в 10:00
    А что он сказал? Почему СМИ не пишут те слова о СВО, которые по их мнению оскорбительны?
    +0−1
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