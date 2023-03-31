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    Полиция продолжает поиски водителя «Соляриса», оскорбившего христиан и удравшего по снегу от ДПС

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    43-летний водитель «Соляриса», который сперва озвучил оскорбительный для верующих, русских и поддерживающих СВО монолог, а затем вырвался из рук инспекторов ДПС, похоже, надежно залег на дно. Третий день его ищут и не могут найти. При этом, как стало известно «Фонтанке» 31 марта, ищут усердно.

    Напомним, с чего все началось. По данным следствия, днем 28 марта между «героем» этой истории и другим водителем произошел дорожный конфликт. Мужчина вылез из «Соляриса», остановив его перед светофором на Комендантском проспекте, и высказал оппоненту все, что он думает о русских христианах и спецоперации.

    Через некоторое время машину остановили сотрудники ГИБДД. Инспекторы ДПС пытались надеть на нарушителя наручники, чтобы доставить в отдел, но тот вырвался и убежал по снегу, оставив в руках сотрудника правопорядка свою куртку. Полиция утверждала, что мужчина применил «приемы борьбы». Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

    В четверг следственные органы СК возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В основу легло видео с регистратора оскорбившего водителя. «Фонтанка» показывает конфликт.

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    С момента появления ролика в сети в интернете не утихает молва, что фигурант является племянником депутата Заксобрания Ленинградской области Саяда Алиева. В разговоре с журналистом «Фонтанки» он не стал подтверждать эту информацию, впрочем, и опровергать не решился, заявив, что полгорода приходятся ему племянниками.

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    Гость31 Мар 2023 в 18:17
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