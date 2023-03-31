Полиция продолжает поиски водителя «Соляриса», оскорбившего христиан и удравшего по снегу от ДПС

43-летний водитель «Соляриса», который сперва озвучил оскорбительный для верующих, русских и поддерживающих СВО монолог, а затем вырвался из рук инспекторов ДПС, похоже, надежно залег на дно. Третий день его ищут и не могут найти. При этом, как стало известно «Фонтанке» 31 марта, ищут усердно.



Напомним, с чего все началось. По данным следствия, днем 28 марта между «героем» этой истории и другим водителем произошел дорожный конфликт. Мужчина вылез из «Соляриса», остановив его перед светофором на Комендантском проспекте, и высказал оппоненту все, что он думает о русских христианах и спецоперации.

