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    Первокурсник колледжа влетел на «Ладе» в дерево в Сланцах. В больнице он оказался вместе с приятелем

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    Подросток и его приятель, лишь в этом году справивший совершеннолетие, тяжело пострадали в ДТП в Сланцевском районе Ленобласти. За рулем влетевшей в дерево машины был старший из них.

    ДТП произошло в 16:47 5 апреля напротив дома 4 по Спортивной улице в Сланцах, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. 18-летний первокурсник колледжа, двигаясь на автомобиле LADA Kalina по Правобережной улице, не справился с управлением, машину занесло, она вылетела с дороги и врезалась в дерево.

    В результате аварии тяжелые травмы получили водитель «Лады» и его 16-летний пассажир, тоже первокурсник одного из колледжей. Обоих госпитализировали.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что водитель в этом году уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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