Вас от этого раздует: 8 продуктов, из-за которых растет живот

Бывает, вроде и питаешься бесконечно правильно, а иногда всё равно появляется ощущение, как будто вы только что съели слона. И тяжесть в животе, и облегающее платье облегает совсем не там, где хотелось бы. Знакомо? Нет, это не из-за того, что вы взяли и разом поправились на размер-другой. Просто некоторая еда полнит нас здесь и сейчас. Эффект временный, а впечатления могут остаться бесконечно долгими. Но этого можно избежать, если знать, какие продукты вызывают вздутие. Мы попросили диетологов и фитнес-тренера назвать те самые продукты, от которых лучше отказаться, если дискомфорт, вздутие и метеоризм в ваши ближайшие планы не входят. И вот что они перечислили.
Газированная вода
Газированная вода — первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «вздутие». И совершенно не случайно. Причем в списке не только сладкая газировка, но и вполне обычная минеральная вода. Сам по себе добавленный в воду углекислый газ вреда для человеческого организма не несет, а вот пузырьки повышают кислотность желудка. Отсюда и вздутие живота. Особенно если пить минералку натощак. Вздутие от газированной воды продержится от часа до трех, будет сопровождаться тяжестью и дискомфортом.
Теперь кинем еще пару камней в огород сладких газировок. Если минералка просто временно увеличит живот визуально, то сладкие напитки еще и лишнего веса добавят.
— Во-первых, газы, которые присутствуют в напитках в большом количестве, неблагоприятно сказываются на состоянии нашей печени, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Во-вторых, то количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе. В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
— Из газированных напитков можно оставить только минеральную воду. Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара. Плюсом к этому идет дикое привыкание, — говорит фитнес-тренер Кристина Королькова. — Все эти добавки вкусовые, усилители действуют на нервную систему, вот и начинается привыкание. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так, — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.
Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.
Кстати, зависимость от сладких газированных напитков со временем угасает. Работает это так: когда мы употребляем слишком много вредных продуктов, рецепторы в ротовой полости начинают гипертрофироваться и требуют больше такой еды. Затем, когда проходит в среднем три недели, всё возвращается в исходную норму, и мы меньше хотим такой пищи. Также не стоит забывать об опасной пищевой «дружбе» газированной воды и фастфуда.
— Это опасное пищевое соседство. В первую очередь приводит к воспалению слизистой оболочки желудка, возникают гастриты. А гастрит, воспаление желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки — воспаленные органы ЖКТ неспособны нормально усваивать пищу, — говорит Тамара Крамченинова. — В результате это приводит к нарушению обмена веществ, которое сопровождается увеличением веса, увеличением объема живота.
Виноград
Сладкий и вкусный виноград, к сожалению, тяжелый для переваривания продукт. Он вызывает усиленное газообразование в желудке и всегда провоцирует вздутие. К таким же фруктам, которые лучше не есть в ответственных ситуациях, можно отнести яблоки и персики. Всё дело в том, что фрукты, богатые фруктозой, требуют от организма много сил для переваривания и определенных ферментов, с которыми у многих бывают проблемы. У винограда к тому же трудно перевариваемая кожица.
Мороженое
Мало того что мороженое — самая настоящая сахарная бомба, так оно еще и вздутие живота вызывает. А всё потому, что требует особых условий для переваривания, — экстремально холодному продукту, да еще и с лактозой, в нашем желудке усвоиться непросто. Но здесь еще надо уметь мороженое выбрать.
— Хорошее мороженое состоит из молочного жира, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается — в жаркую погоду, просто как десерт.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
У обычного молочного мороженого ниже калорийность и, соответственно, меньше сытость. Замороженные соки и фруктовый лед станут лишним ударом по зубам, к тому же они резко повышают уровень глюкозы в крови, что вызывает внеплановый выброс инсулина. Сахар из мороженого также быстро всасывается в кровь, и от этого страдают поджелудочная железа и печень.
— Сорбеты я бы как диетолог не рекомендовала, — говорит Галина Барташевич. — Они достаточно калорийные. Основа для сорбета — фруктовое или ягодное пюре. Из-за клетчатки сахар всасывается в кровь медленнее — значит, скачка инсулина не будет. По составу сорбет очень далек от мороженого: в нем меньше жиров, нет ни молока, ни сливок. Сорбет может стать полезной заменой привычному мороженому, если в нем нет большого количества сахара.
Но даже самого полезного на свете мороженого нельзя съесть столько, сколько захочется, — везде должна быть норма. 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.
Капуста
О том, что капуста вызывает повышенное газообразование, знают, кажется, все. При всей пользе этого продукта от него лучше отказаться в те дни, когда вам необходимо выглядеть на все 100%. Впрочем, есть один секрет. Вздутие вызывает только свежая капуста, а вот обработанная термически вполне может стать неплохим продуктом для перекуса. Весь секрет — в грубой клетчатке, которая вызывает метеоризм, но разрушается при обработке.
По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку достаточно
Меньше всего клетчатки — в савойской и морской капусте (0,5 и 0,6 грамма на 100 граммов продукта соответственно), больше всего — в пшеничных отрубях (43,6 грамма).
Молоко
— У многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко, — говорит Тамара Крамченинова. — Поэтому, когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникает вздутие, это сказывается на объемах живота. И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное. Как раз за счет молочного сахара. Растительные типы молока такую реакцию вызывать не будут. Кроме того, в молоке и молочных продуктах содержится молочный сахар, лактоза. У многих людей бывает лактозная непереносимость.
Кроме того, поклонники молока могли замечать такую особенность: если запивать любимым напитком бутерброд, живот начинает увеличиваться. И это ненормально — такой симптом говорит о том, что стоит задуматься о здоровье ЖКТ: у абсолютно здорового человека подобной реакции не будет. Если он, конечно, не переедает и не выпивает по два литра молока в день и не съедает полкило творога. В случае, когда такая реакция возникает даже при употреблении малого количества молока (например,
Выпечка
Белый хлеб, который мы чаще всего используем для бутербродов и сэндвичей, выпекается из 100-процентной очищенной пшеничной муки. Она не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови, что увеличивает живот. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке.
— У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов, грубо говоря, муки, — говорит Тамара Крамченинова. — Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ, в первую очередь обмене углеводов.
Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.
Алкоголь
Некоторые диеты разрешают выпить бокал вина на ужин, но это максимум, который вы можете себе позволить. Да, калорийность алкоголя относительно невысокая (коэффициенты варьируются в зависимости от крепости и конкретного сорта напитка), но это совсем другие калории.
— Несмотря на то что у него калорийность совершенно другая, отличается от той же еды, и все считают, что расход алкоголя быстрый, — ничего подобного, — говорит Кристина Королькова. — Потому что алкоголь задерживает жидкость в организме. Калории ты, может быть, переработаешь, но жидкость-то у тебя останется. Кроме того, алкоголь — многоуглеводный. Там очень много углеводов, причем простых. Из чего делается большинство алкоголя? Из тех же самых дрожжей, сахара, всевозможных добавок, а это — простые углеводы.
Все перечисленные продукты работают одинаково для всех без исключения. Если какая-то другая еда вызывает у вас вздутие и временно увеличивает живот, это говорит об индивидуальной непереносимости и клинической истории. Кроме того, стоит учитывать, что чаще всего временно ничего не бывает. Разве что вода выйдет из организма естественным путем, остальное задержится в организме.
Переработанное мясо
К этой категории относятся все промышленные мясные продукты, приготовленные без вашего участия: консервы, сосиски, магазинные котлеты — то есть любые полуфабрикаты. Диетологи и врачи рекомендуют полностью исключить из рациона подобные продукты, так как помимо химии они содержат вредные жиры. А они в свою очередь являются причиной развития ожирения и болезней сердца, способствуют возникновению воспалительных процессов в желудке. Кроме того, в колбасах и сосисках большое количество натрия. В избыточном количестве он приводит к задержке жидкости в организме и в результате — к отекам, ощущению тяжести в животе и его временному увеличению в размерах.