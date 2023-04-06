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    Вас от этого раздует: 8 продуктов, из-за которых растет живот

    Вас от этого раздует: 8 продуктов, из-за которых растет живот

    В весе вы, может, и не прибавите, но визуально точно потолстеете

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    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    Бывает, вроде и питаешься бесконечно правильно, а иногда всё равно появляется ощущение, как будто вы только что съели слона. И тяжесть в животе, и облегающее платье облегает совсем не там, где хотелось бы. Знакомо? Нет, это не из-за того, что вы взяли и разом поправились на размер-другой. Просто некоторая еда полнит нас здесь и сейчас. Эффект временный, а впечатления могут остаться бесконечно долгими. Но этого можно избежать, если знать, какие продукты вызывают вздутие. Мы попросили диетологов и фитнес-тренера назвать те самые продукты, от которых лучше отказаться, если дискомфорт, вздутие и метеоризм в ваши ближайшие планы не входят. И вот что они перечислили.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    1

    Газированная вода

    Газированная вода — первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «вздутие». И совершенно не случайно. Причем в списке не только сладкая газировка, но и вполне обычная минеральная вода. Сам по себе добавленный в воду углекислый газ вреда для человеческого организма не несет, а вот пузырьки повышают кислотность желудка. Отсюда и вздутие живота. Особенно если пить минералку натощак. Вздутие от газированной воды продержится от часа до трех, будет сопровождаться тяжестью и дискомфортом.

    Теперь кинем еще пару камней в огород сладких газировок. Если минералка просто временно увеличит живот визуально, то сладкие напитки еще и лишнего веса добавят.

    — Во-первых, газы, которые присутствуют в напитках в большом количестве, неблагоприятно сказываются на состоянии нашей печени, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Во-вторых, то количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе. В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.

    Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

    — Из газированных напитков можно оставить только минеральную воду. Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара. Плюсом к этому идет дикое привыкание, — говорит фитнес-тренер Кристина Королькова. — Все эти добавки вкусовые, усилители действуют на нервную систему, вот и начинается привыкание. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так, — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.

    Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.

    Кстати, зависимость от сладких газированных напитков со временем угасает. Работает это так: когда мы употребляем слишком много вредных продуктов, рецепторы в ротовой полости начинают гипертрофироваться и требуют больше такой еды. Затем, когда проходит в среднем три недели, всё возвращается в исходную норму, и мы меньше хотим такой пищи. Также не стоит забывать об опасной пищевой «дружбе» газированной воды и фастфуда.

    — Это опасное пищевое соседство. В первую очередь приводит к воспалению слизистой оболочки желудка, возникают гастриты. А гастрит, воспаление желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки — воспаленные органы ЖКТ неспособны нормально усваивать пищу, — говорит Тамара Крамченинова. — В результате это приводит к нарушению обмена веществ, которое сопровождается увеличением веса, увеличением объема живота.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    2

    Виноград

    Сладкий и вкусный виноград, к сожалению, тяжелый для переваривания продукт. Он вызывает усиленное газообразование в желудке и всегда провоцирует вздутие. К таким же фруктам, которые лучше не есть в ответственных ситуациях, можно отнести яблоки и персики. Всё дело в том, что фрукты, богатые фруктозой, требуют от организма много сил для переваривания и определенных ферментов, с которыми у многих бывают проблемы. У винограда к тому же трудно перевариваемая кожица.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    3

    Мороженое

    Мало того что мороженое — самая настоящая сахарная бомба, так оно еще и вздутие живота вызывает. А всё потому, что требует особых условий для переваривания, — экстремально холодному продукту, да еще и с лактозой, в нашем желудке усвоиться непросто. Но здесь еще надо уметь мороженое выбрать.

    — Хорошее мороженое состоит из молочного жира, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается — в жаркую погоду, просто как десерт.

    Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

    У обычного молочного мороженого ниже калорийность и, соответственно, меньше сытость. Замороженные соки и фруктовый лед станут лишним ударом по зубам, к тому же они резко повышают уровень глюкозы в крови, что вызывает внеплановый выброс инсулина. Сахар из мороженого также быстро всасывается в кровь, и от этого страдают поджелудочная железа и печень.

    — Сорбеты я бы как диетолог не рекомендовала, — говорит Галина Барташевич. — Они достаточно калорийные. Основа для сорбета — фруктовое или ягодное пюре. Из-за клетчатки сахар всасывается в кровь медленнее — значит, скачка инсулина не будет. По составу сорбет очень далек от мороженого: в нем меньше жиров, нет ни молока, ни сливок. Сорбет может стать полезной заменой привычному мороженому, если в нем нет большого количества сахара.

    Но даже самого полезного на свете мороженого нельзя съесть столько, сколько захочется, — везде должна быть норма. 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    4

    Капуста

    О том, что капуста вызывает повышенное газообразование, знают, кажется, все. При всей пользе этого продукта от него лучше отказаться в те дни, когда вам необходимо выглядеть на все 100%. Впрочем, есть один секрет. Вздутие вызывает только свежая капуста, а вот обработанная термически вполне может стать неплохим продуктом для перекуса. Весь секрет — в грубой клетчатке, которая вызывает метеоризм, но разрушается при обработке.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку достаточно 20–30 граммов клетчатки в день, чтобы избежать проблем с пищеварением и микрофлорой кишечника. Для детей суточная норма — 10 граммов (+1 за каждый год жизни). Слишком большое количество клетчатки в рационе может привести к увеличению объема живота, вздутию, излишнему газообразованию и запорам. Бонусом — плохое усвоение микроэлементов и других питательных веществ. Вместе с капустой не стоит налегать на другие продукты семейства крестоцветных, бобовые, малину, бананы и яблоки.

    Меньше всего клетчатки — в савойской и морской капусте (0,5 и 0,6 грамма на 100 граммов продукта соответственно), больше всего — в пшеничных отрубях (43,6 грамма).

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    5

    Молоко

    — У многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко, — говорит Тамара Крамченинова. — Поэтому, когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникает вздутие, это сказывается на объемах живота. И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное. Как раз за счет молочного сахара. Растительные типы молока такую реакцию вызывать не будут. Кроме того, в молоке и молочных продуктах содержится молочный сахар, лактоза. У многих людей бывает лактозная непереносимость.

    Кроме того, поклонники молока могли замечать такую особенность: если запивать любимым напитком бутерброд, живот начинает увеличиваться. И это ненормально — такой симптом говорит о том, что стоит задуматься о здоровье ЖКТ: у абсолютно здорового человека подобной реакции не будет. Если он, конечно, не переедает и не выпивает по два литра молока в день и не съедает полкило творога. В случае, когда такая реакция возникает даже при употреблении малого количества молока (например, 100 мл), нужно обратиться к врачу и задуматься о лечении. В первую очередь это могут быть ферментативные нарушения, проблемы с поджелудочной железой и, может быть, с микрофлорой кишечника. В идеале, если делать всё по правилам, лучше пройти УЗИ органов брюшной полости и сдать анализы.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    6

    Выпечка

    Белый хлеб, который мы чаще всего используем для бутербродов и сэндвичей, выпекается из 100-процентной очищенной пшеничной муки. Она не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови, что увеличивает живот. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке.

    — У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов, грубо говоря, муки, — говорит Тамара Крамченинова. — Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ, в первую очередь обмене углеводов.

    Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    7

    Алкоголь

    Некоторые диеты разрешают выпить бокал вина на ужин, но это максимум, который вы можете себе позволить. Да, калорийность алкоголя относительно невысокая (коэффициенты варьируются в зависимости от крепости и конкретного сорта напитка), но это совсем другие калории.

    — Несмотря на то что у него калорийность совершенно другая, отличается от той же еды, и все считают, что расход алкоголя быстрый, — ничего подобного, — говорит Кристина Королькова. — Потому что алкоголь задерживает жидкость в организме. Калории ты, может быть, переработаешь, но жидкость-то у тебя останется. Кроме того, алкоголь — многоуглеводный. Там очень много углеводов, причем простых. Из чего делается большинство алкоголя? Из тех же самых дрожжей, сахара, всевозможных добавок, а это — простые углеводы.

    Все перечисленные продукты работают одинаково для всех без исключения. Если какая-то другая еда вызывает у вас вздутие и временно увеличивает живот, это говорит об индивидуальной непереносимости и клинической истории. Кроме того, стоит учитывать, что чаще всего временно ничего не бывает. Разве что вода выйдет из организма естественным путем, остальное задержится в организме.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Переработанное мясо

    К этой категории относятся все промышленные мясные продукты, приготовленные без вашего участия: консервы, сосиски, магазинные котлеты — то есть любые полуфабрикаты. Диетологи и врачи рекомендуют полностью исключить из рациона подобные продукты, так как помимо химии они содержат вредные жиры. А они в свою очередь являются причиной развития ожирения и болезней сердца, способствуют возникновению воспалительных процессов в желудке. Кроме того, в колбасах и сосисках большое количество натрия. В избыточном количестве он приводит к задержке жидкости в организме и в результате — к отекам, ощущению тяжести в животе и его временному увеличению в размерах.

    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показывать
    На следующем фото от этого молодого человека остался один живот, но лучше мы не будем вам этого показыватьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    ЕдаДиетаДиетологЗОЖВздутие животаМолокоВыпечкаАлкогольХлебГазированная водаГазировкаВиноградКапустаМороженое
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