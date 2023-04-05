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    Фракция «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга объявила о выходе из партии

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    29 комментариев

    Депутаты фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду!» в петербургском парламенте объявили о выходе из рядов партии. Об этом 5 апреля во время брифинга рассказала депутат Марина Шишкина.

    «Хочу от имени фракции сделать заявление, что мы приняли решение выйти из рядов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Почему мы это сделали? Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге... К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости», — сказала Шишкина.

    Она добавила, что сейчас члены фракции чувствуют в себе необходимость выбрать другой политический путь. Шишкина подчеркнула, что в последнее время ей в партийной риторике стало не хватать человечности.

    Депутат поблагодарила главу «эсеров» Сергея Миронова и спикера ЗакСа Александра Бельского, который, пусть и не сразу, принял ее отставку.

    Михаил Амосов — единственный член фракции, который не состоял в партии «Справедливая Россия», заявил, что с уважением относится к решению коллег. «Поскольку у них есть желание подумать о новом политическом проекте, есть зарегистрированное в Петербурге движение политического обновления, в котором я состою», — сказал он, добавив, что с коллегами совместно подумает о работе в рамках этого движения.

    В седьмом созыве во фракции «эсеров» пять человек: Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Александр Новиков.

    Ранее в этот день Шишкина сложила с себя полномочия вице-спикера Заксобрания.

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    Комментарии 29

    Гость05 Апр 2023 в 15:37
    как только начали чистить ряды во всех фракциях от олигархов, так сразу партия не партия, фракция не фракция. главное воремя выбрать место поглубже и позащищённее.
    +0−0
    Arthur6105 Апр 2023 в 15:35
    Хотелось бы, конечно, спросить у Шишкиной - А с какого рожна, если она вся такая красивая и умная, полезла в партию Миронова? Она была слепоглухонемой? Нет...нужны были кресла...сейчас замаячили другие перспективы, и она тут как тут. А у Миронова кого только не было, каждой твари по паре, силексофил, разные булыжники собирает. К Пригожину клеется для поддержания на плаву своего музея минералов.
    +0−1
    Гость05 Апр 2023 в 15:18
    Нужно было это сделать еще раньше. После спаривания Миронова с Пелевиным уже было ясно, что Пригожин не за горами
    +1−0
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