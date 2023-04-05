Фракция «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга объявила о выходе из партии

Депутаты фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду!» в петербургском парламенте объявили о выходе из рядов партии. Об этом 5 апреля во время брифинга рассказала депутат Марина Шишкина.
«Хочу от имени фракции сделать заявление, что мы приняли решение выйти из рядов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Почему мы это сделали? Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге... К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости», — сказала Шишкина.
Она добавила, что сейчас члены фракции чувствуют в себе необходимость выбрать другой политический путь. Шишкина подчеркнула, что в последнее время ей в партийной риторике стало не хватать человечности.
Депутат поблагодарила главу «эсеров» Сергея Миронова и спикера ЗакСа Александра Бельского, который, пусть и не сразу, принял ее отставку.
Михаил Амосов — единственный член фракции, который не состоял в партии «Справедливая Россия», заявил, что с уважением относится к решению коллег. «Поскольку у них есть желание подумать о новом политическом проекте, есть зарегистрированное в Петербурге движение политического обновления, в котором я состою», — сказал он, добавив, что с коллегами совместно подумает о работе в рамках этого движения.
В седьмом созыве во фракции «эсеров» пять человек: Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Александр Новиков.
Ранее в этот день Шишкина сложила с себя полномочия вице-спикера Заксобрания.