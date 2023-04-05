Фракция «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга объявила о выходе из партии

Депутаты фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду!» в петербургском парламенте объявили о выходе из рядов партии. Об этом 5 апреля во время брифинга рассказала депутат Марина Шишкина.



«Хочу от имени фракции сделать заявление, что мы приняли решение выйти из рядов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Почему мы это сделали? Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге... К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости», — сказала Шишкина.

