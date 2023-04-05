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    Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-спикера Заксобрания Петербурга

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    8 комментариев

    Глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина объявила, что снимает с себя полномочия вице-спикера Заксобрания Петербурга. Заявление депутат сделала на заседании парламента 5 апреля.

    «Я вчера попросила [спикера Заксобрания] Александра Николаевича Бельского, чтобы он освободил меня от должности заместителя председателя Законодательного собрания... Причина моего решения очень проста, коллеги: я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести. И должна чувствовать себя свободно на этом поприще», — сказала Шишкина.

    Она добавила, что останется главой фракции «эсеров» в ЗакСе.

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    Комментарии 8

    Martin_5e4cee53453d305 Апр 2023 в 12:58
    ... юридический факт- от перемены слагаемых вертикаль всевластия административного не меняется.
    +0−0
    VKuser15134690405 Апр 2023 в 12:45
    Опять на журфак?!)) Вместо Пую
    +0−0
    Anton_SPb05 Апр 2023 в 12:43
    Новый военкор?
    +0−0
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