Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-спикера Заксобрания Петербурга

Глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина объявила, что снимает с себя полномочия вице-спикера Заксобрания Петербурга. Заявление депутат сделала на заседании парламента 5 апреля.
«Я вчера попросила [спикера Заксобрания] Александра Николаевича Бельского, чтобы он освободил меня от должности заместителя председателя Законодательного собрания... Причина моего решения очень проста, коллеги: я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести. И должна чувствовать себя свободно на этом поприще», — сказала Шишкина.
Она добавила, что останется главой фракции «эсеров» в ЗакСе.