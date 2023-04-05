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    Житель Выборга продал полторы тонны кофе «с душком» и отделался маленьким штрафом

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    5 комментариев

    Кировский райсуд Петербурга рассмотрел дело жителя Выборга, который продавал кофе без маркировки.

    Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 5 апреля, мужчина обвинялся в «приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации» в особо крупном размере. В суде было установлено, что в августе прошлого года мужчина купил кофе разных марок общим весом 1587 килограммов. Маркировки на упаковках не было, но мужчина продал их за 2 млн 155 тысяч рублей. Фактическая стоимость кофе составила более 3 млн рублей.

    Суд наказал мужчину штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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    Комментарии 5

    Snow*05 Апр 2023 в 15:21
    А в чем нарушение-то? Продал дешевле чем что?
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:12
    Ничего не понятно! Наказали за то, что продал дешевле цены рынка, что ли?
    +0−0
    27966254005 Апр 2023 в 15:00
    И какой-такой душок может быть у кофе из-за отсутствия маркировки?
    Экспертиза была? Товар безопасен?
    +2−0
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