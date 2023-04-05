Житель Выборга продал полторы тонны кофе «с душком» и отделался маленьким штрафом

Кировский райсуд Петербурга рассмотрел дело жителя Выборга, который продавал кофе без маркировки.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 5 апреля, мужчина обвинялся в «приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации» в особо крупном размере. В суде было установлено, что в августе прошлого года мужчина купил кофе разных марок общим весом 1587 килограммов. Маркировки на упаковках не было, но мужчина продал их за 2 млн 155 тысяч рублей. Фактическая стоимость кофе составила более 3 млн рублей.
Суд наказал мужчину штрафом в размере 150 тысяч рублей.