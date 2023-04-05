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    Метеоролог рассказал, куда ушел питерский снег. Туда, куда теперь добраться сложно

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    8 комментариев

    Петербургские снегопады ушли в Европу. Аномальные осадки наблюдаются в эти дни на востоке региона, рассказывает 5 апреля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, мощнейший снегопад обрушился вчера на Белград. За сутки в столице Сербии выпало 34 мм осадков и сформировался снежный покров высотой 19 см. В ночь на среду добавилось еще 5 мм осадков, а снежный покров немного уплотнился и составляет 17 см.

    Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@WION" target="_blank" class="_">WION</a> / YouTube

    Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@Reuters" target="_blank" class="_">Reuters</a> / YouTube

    «Такого количества снега в начале апреля сербские метеорологи не фиксировали за всю историю наблюдений за погодой», — отмечает Леус.

    В Петербурге на прошлой неделе, напомним, снег шел почти каждый день и таял не сразу, а снегопад 29 марта обновил абсолютный суточный максимум за весь сезон, насыпав почти 15 см за день. В итоге благодаря марту и апрелю текущий сезон по количеству выпавшего снега обогнал предыдущий и стал вторым после рекордной зимы 2018–2019 годов.

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2023 в 14:01
    "питерский снег")) он выпал "Питере". А в Европе выпал свой. Автор перепутал причинно-следственные связи, так же, как метеорологи наобещали другой погоды. Как обычно прогнозу можно верить только посмотрев в окно.
    +0−1
    DEMOMON05 Апр 2023 в 13:49
    Зато там детям раздолье.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 13:37
    Петербургский снег, Юлия Яковлева. Город, куда вы приехали, называется Петербургом. И работаете вы в главном городском СМИ, а не в помоечном паблике.
    +1−0
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