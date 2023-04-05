Метеоролог рассказал, куда ушел питерский снег. Туда, куда теперь добраться сложно

Петербургские снегопады ушли в Европу. Аномальные осадки наблюдаются в эти дни на востоке региона, рассказывает 5 апреля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, мощнейший снегопад обрушился вчера на Белград. За сутки в столице Сербии выпало 34 мм осадков и сформировался снежный покров высотой 19 см. В ночь на среду добавилось еще 5 мм осадков, а снежный покров немного уплотнился и составляет 17 см.
Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@WION" target="_blank" class="_">WION</a> / YouTube
Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@Reuters" target="_blank" class="_">Reuters</a> / YouTube
«Такого количества снега в начале апреля сербские метеорологи не фиксировали за всю историю наблюдений за погодой», — отмечает Леус.
В Петербурге на прошлой неделе, напомним, снег шел почти каждый день и таял не сразу, а снегопад 29 марта обновил абсолютный суточный максимум за весь сезон, насыпав почти 15 см за день. В итоге благодаря марту и апрелю текущий сезон по количеству выпавшего снега обогнал предыдущий и стал вторым после рекордной зимы 2018–2019 годов.