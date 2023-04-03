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    Зима в Петербурге оказалась более снежной, чем предыдущая. Виноваты март и апрель

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Зима все никак не уйдет из Петербурга, хотя по календарю уже давно весна. Из-за погоды в апреле и марте текущий сезон по количеству выпавшего снега обогнал предыдущий и стал вторым после рекордной зимы 2018–2019 годов.

    В общей сложности на сегодняшний день в Петербурге выпало более 200 см снега, сообщает 3 апреля пресс-служба комитета по благоустройству. Малоснежная в начале зима благодаря марту и апрелю обогнала по высоте снежного покрова предыдущую на 3 см — в прошлом сезоне Петербургу насыпало 197 см. Лидирует все еще сезон 2018–2019 годов, когда выпало 224 см снега.

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    На минувшей неделе снег в Петербурге шел почти каждый день и таял не сразу, а снегопад 29 марта обновил абсолютный суточный максимум за весь сезон, насыпав почти 15 см за день. С 27 марта по 2 апреля с городских улиц вывезли более 57 тысяч кубометров снега. На пункты утилизации ежедневно отправляют по 10–12 «кубов». С ночи на 3 апреля в Петербурге снова метель, и к обеду намело более 4 см осадков. Ситуацию на дорогах осложняют температурные качели от дневного «плюса» к ночному «минусу».

    В понедельник петербургские улицы убирают 772 машины и 1 035 специалистов ручного труда. Еще 232 трактора и 943 садовника чистят сады, скверы и парки. По вопросам уборки городских улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сайте комитета.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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