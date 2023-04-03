Зима в Петербурге оказалась более снежной, чем предыдущая. Виноваты март и апрель

Зима все никак не уйдет из Петербурга, хотя по календарю уже давно весна. Из-за погоды в апреле и марте текущий сезон по количеству выпавшего снега обогнал предыдущий и стал вторым после рекордной зимы 2018–2019 годов.



В общей сложности на сегодняшний день в Петербурге выпало более 200 см снега, сообщает 3 апреля пресс-служба комитета по благоустройству. Малоснежная в начале зима благодаря марту и апрелю обогнала по высоте снежного покрова предыдущую на 3 см — в прошлом сезоне Петербургу насыпало 197 см. Лидирует все еще сезон 2018–2019 годов, когда выпало 224 см снега.