Не до шуток. Fishki.net обязали хранить информацию пользователей и передавать ее полиции

«Сайт хорошего настроения» Fishki.net оказался в реестре организаторов распространения информации. В перечень его внесли накануне. Внимание на это 4 апреля обратил «Коммерсантъ».



Ресурсы из списка обязаны хранить информацию о своих пользователях, а также информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки сообщений или контента в течение года. Сами данные — до полугода. Сведения организация обязана передавать в правоохранительные органы по запросу.

Fishki.net — отечественный аналог англоязычного BuzzFeed с новостным и развлекательным контентом. В 2004 году его запустил программист Александр Рыбак, спустя 4 года продал сайт РБК, в 2013 году у «Фишек» появился новый владелец — предприниматель Михаил Гуревич.