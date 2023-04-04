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    Не до шуток. Fishki.net обязали хранить информацию пользователей и передавать ее полиции

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    3 комментария

    «Сайт хорошего настроения» Fishki.net оказался в реестре организаторов распространения информации. В перечень его внесли накануне. Внимание на это 4 апреля обратил «Коммерсантъ».

    Ресурсы из списка обязаны хранить информацию о своих пользователях, а также информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки сообщений или контента в течение года. Сами данные — до полугода. Сведения организация обязана передавать в правоохранительные органы по запросу.

    Fishki.net — отечественный аналог англоязычного BuzzFeed с новостным и развлекательным контентом. В 2004 году его запустил программист Александр Рыбак, спустя 4 года продал сайт РБК, в 2013 году у «Фишек» появился новый владелец — предприниматель Михаил Гуревич.

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    Комментарии 3

    Гость04 Апр 2023 в 19:23
    Давно пора!
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