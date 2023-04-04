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    Показания Дарьи Треповой

    Владлена Татарского похоронят в субботу в Москве

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    Военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) похоронят 8 апреля в Москве. Об этом 4 апреля сообщил друг погибшего Аким Апачев, пишет РИА Новости.

    Точное время пока не называется. По данным ТАСС, похороны состоятся на Троекуровском кладбище

    Владлен Татарский погиб в минувшее воскресенье, 2 апреля, при взрыве в баре на Университетской набережной в Петербурге.

    По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова под диктовку кураторов с территории Украины пришла в бар на Университетской набережной, 25, в Петербурге и передала начинённую взрывчаткой статуэтку военкору. Более тридцати человек в результате взрыва получили ранения различной степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», возможно, в бюст была зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.

    Девушку задержали на следующий день в квартире на Парнасе. Её этапировали в Москву. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, позднее его переквалифицировали на теракт.

    Кем был погибший военкор Владлен Татарский, читайте в материале «Фонтанки».

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