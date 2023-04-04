В Ленобласти медведи выходят из спячки. Росприроднадзор напомнил, как вести себя с дикими животными

В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки. В Telegram-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора 4 апреля напомнили, как стоит вести себя при встрече с хищниками. После зимней спячки животные голодны и очень агрессивны. Опасны не только взрослые особи, но и малыши — они могут привести самку. Почувствовав угрозу для детёныша, мама инстинктивно защищает потомство и сразу нападает. Приманить зверя могут свалки и неубранные пищевые отходы. Именно поэтому важно содержать внутридомовую территорию в чистоте и не оставлять пищевые отходы в легкодоступных местах.

Если в планах есть поездка в лес, не стоит отправляться туда в одиночестве. Громкие разговоры и движение в группе могут отпугнуть медведя. Медвежьи следы, помёт, поваленные или сломанные деревья со следами когтей, а также замеченные кусочки шерсти — все это поводы покинуть территорию без промедления, иначе можно встретиться с хищником.

В случае если миновать столкновения со зверем таки не удалось, не следует провоцировать животное, так как оно может начать защищаться. Нужно по возможности сохранять спокойствие и не делать резких движений.