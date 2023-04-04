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    В Ленобласти медведи выходят из спячки. Росприроднадзор напомнил, как вести себя с дикими животными

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    В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки. В Telegram-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора 4 апреля напомнили, как стоит вести себя при встрече с хищниками.

    После зимней спячки животные голодны и очень агрессивны. Опасны не только взрослые особи, но и малыши — они могут привести самку. Почувствовав угрозу для детёныша, мама инстинктивно защищает потомство и сразу нападает.

    Приманить зверя могут свалки и неубранные пищевые отходы. Именно поэтому важно содержать внутридомовую территорию в чистоте и не оставлять пищевые отходы в легкодоступных местах.

    Если в планах есть поездка в лес, не стоит отправляться туда в одиночестве. Громкие разговоры и движение в группе могут отпугнуть медведя. Медвежьи следы, помёт, поваленные или сломанные деревья со следами когтей, а также замеченные кусочки шерсти — все это поводы покинуть территорию без промедления, иначе можно встретиться с хищником.

    В случае если миновать столкновения со зверем таки не удалось, не следует провоцировать животное, так как оно может начать защищаться. Нужно по возможности сохранять спокойствие и не делать резких движений.

    Есть минимум два возможных варианта развития событий. Если животное не проявляет агрессии — не встаёт на дыбы, не фыркает и не рычит, рекомендуется спокойно уйти в сторону, но не поворачиваться к нему спиной и не бежать. Если медведь зафыркал и зарычал, можно пошуметь ему в ответ чем-то, что будет под рукой.

    «Медведь направляется в вашу сторону — постарайтесь постепенно увеличить расстояние, при этом ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной», — добавили в Росприроднадзоре.

    Водителям напоминают, что в ночное время стоит проявлять особую бдительности при перемещении по трассам. Ущерб за сбитого медведя может составить 60 тысяч рублей.

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