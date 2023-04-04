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    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Рояль подпрыгнул и проломил половицы. Что творилось в квартирах над кафе в Петербурге в момент теракта

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    Жителей квартир над кафе в доме на Университетской набережной навестили сотрудники МЧС и жилищного комитета. Их задачей было оценить ущерб, причиненный помещениям взрывом, в результате которого 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 40 человек. Непосредственно над кафе, где произошел взрыв, находятся две квартиры. Жительница одной из них рассказала «Фонтанке», что у нее в момент взрыва потрескались потолки, а у соседей рояль проломил пол.

    «В момент взрыва я была дома и сначала подумала, что рвануло что-то в квартире, — рассказала собеседница «Фонтанки». — От шкафа отлетела планка, удерживавшая стекло. Оно чудом не разбилось, с полки попадал на пол фарфор. По потолкам пошли трещины. Ножка подставки под телевизором подломилась, и он продолжал работать, повиснув на проводах. У соседей рояль буквально подпрыгнул и, приземлившись, проломил две половицы».

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    В окно женщина видела, как из кафе выбегают окровавленные люди, как приехали машины полиции и скорой. Первыми в дверь постучали пожарные: хотели убедиться, что в жилых помещениях ничего не горит.

    «В комнатах при этом стояла завеса гари и пыли, — говорит жительница дома. — Потом приходила комиссия жилищного комитета, зафиксировали трещины и сказали писать заявление на ремонт. У соседей, у которых рояль проломил пол, побывали сотрудники МЧС, чтобы посмотреть, не повреждены ли перекрытия. Чтобы не дышать гарью после взрыва, мы вышли на улицу прогуляться. А когда вернулись, нас еще 1,5 часа не пускали в квартиру, так как шло обследование места происшествия. Пускать стали только по прописке».

    В доме 25 по Университетской набережной прошли детские и юношеские годы Николая Рериха. Дом Алексеева — Доходный дом И. О. Рубана был построен в 30–70-е годы XIX века в стиле классицизма. В конце 1860-х годов в этом доме поселились Константин и Мария Рерих. Договор на аренду был заключен на десять лет. Семья не просто жила в этом доме — там же Константин Рерих открыл свою нотариальную контору. В 1874 году в этом доме у супругов родился сын Николай.

    В воскресенье, 2 апреля, около 18 часов в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В этот момент там проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), которую организовал «Кибер Фронт». По основной версии, одна из посетительниц подарила Татарскому его золоченый бюст. Подарок взорвался в руках у Татарского, он погиб на месте. Момент взрыва попал на видео. Подозреваемую в причастности к взрыву зовут Дарья Трепова. Ее задержали утром 3 апреля, затем этапировали в Москву.

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