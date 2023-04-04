Рояль подпрыгнул и проломил половицы. Что творилось в квартирах над кафе в Петербурге в момент теракта

Жителей квартир над кафе в доме на Университетской набережной навестили сотрудники МЧС и жилищного комитета. Их задачей было оценить ущерб, причиненный помещениям взрывом, в результате которого 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 40 человек. Непосредственно над кафе, где произошел взрыв, находятся две квартиры. Жительница одной из них рассказала «Фонтанке», что у нее в момент взрыва потрескались потолки, а у соседей рояль проломил пол.

«В момент взрыва я была дома и сначала подумала, что рвануло что-то в квартире, — рассказала собеседница «Фонтанки». — От шкафа отлетела планка, удерживавшая стекло. Оно чудом не разбилось, с полки попадал на пол фарфор. По потолкам пошли трещины. Ножка подставки под телевизором подломилась, и он продолжал работать, повиснув на проводах. У соседей рояль буквально подпрыгнул и, приземлившись, проломил две половицы».

Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В окно женщина видела, как из кафе выбегают окровавленные люди, как приехали машины полиции и скорой. Первыми в дверь постучали пожарные: хотели убедиться, что в жилых помещениях ничего не горит. «В комнатах при этом стояла завеса гари и пыли, — говорит жительница дома. — Потом приходила комиссия жилищного комитета, зафиксировали трещины и сказали писать заявление на ремонт. У соседей, у которых рояль проломил пол, побывали сотрудники МЧС, чтобы посмотреть, не повреждены ли перекрытия. Чтобы не дышать гарью после взрыва, мы вышли на улицу прогуляться. А когда вернулись, нас еще 1,5 часа не пускали в квартиру, так как шло обследование места происшествия. Пускать стали только по прописке».

