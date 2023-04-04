Пострадавших во время теракта в кафе в Петербурге исповедовали и соборовали в Мариинской больнице

Мариинскую больницу накануне посетили клирики Санкт-Петербургской епархии. Они встретились с пострадавшими во время теракта в петербургском кафе.
Как сообщает епархия в социальных сетях 4 апреля, пациентов посетили иереи Сергий Никифоров и Владислав Малышев. Они прошли в палаты в офтальмологическом и хирургическом отделениях больницы, где лежат пострадавшие.
Они предложили им вместе помолиться, что было принято с благодарностью. Одиннадцать человек соборовались. Также несколько человек исповедовались.
«Одна из раненных молодых женщин с повязкой на глазах попросила священника просто подержать ее за руку», - сообщает епархия.