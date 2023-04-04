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    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Пострадавших во время теракта в кафе в Петербурге исповедовали и соборовали в Мариинской больнице

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    Мариинскую больницу накануне посетили клирики Санкт-Петербургской епархии. Они встретились с пострадавшими во время теракта в петербургском кафе.

    Как сообщает епархия в социальных сетях 4 апреля, пациентов посетили иереи Сергий Никифоров и Владислав Малышев. Они прошли в палаты в офтальмологическом и хирургическом отделениях больницы, где лежат пострадавшие.

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    Они предложили им вместе помолиться, что было принято с благодарностью. Одиннадцать человек соборовались. Также несколько человек исповедовались.

    «Одна из раненных молодых женщин с повязкой на глазах попросила священника просто подержать ее за руку», - сообщает епархия.

    Фото: Санкт-Петербургская митрополия

    Вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Это произошло в кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер фронт». В результате происшествия погиб один человек. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Еще более 30 человек пострадали.
    По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову. Это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Позднее ее доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения


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    ЕпархияСвященникиБольницаМариинская больница
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