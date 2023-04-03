Массовое ДТП перекрыло трассу «Сортавала». Автобус развернуло, помяты несколько легковых

Из-за массового ДТП утром 3 апреля пришлось полностью перекрыть движение на федеральной автодороге А-121 «Сортавала» в сторону Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Около 8 часов на 9-м километре трассы столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля. Автобус развернуло на проезжей части, движение оказалось полностью перекрыто. В 8:40 проезд открыли по одной полосе. По данным «Яндекс.Карт», длина пробки составляет около 3,4 километра.
«По уточненной информации, в автобусе пассажиров не было, в результате ДТП пострадавших нет», — отмечают в учреждении.
Сегодня дорожное движение в Петербурге и Ленобласти осложняет снегопад. В городе аномальные пробки.