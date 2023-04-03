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    Метель загрузила дороги. В Петербурге аномальные пробки

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    Загруженность дорог Петербурга к 8:15 уже достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4–5 баллов.

    Скриншот «Яндекс.Карт»
    Скриншот «Яндекс.Карт»
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    Снегопад в городе усилился. Временами при порывистом ветре метёт метель.

    UPD. К 7:22 загруженность выросла до «красных» 7 баллов.

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    guide-spb.fontanka.ru

    Транспортный коллапс наблюдается в юго-восточной части города. В 7:27 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в которой можно потерять 1 час 11 минут. К началу восьмого, судя по карте, он достигла 10 км. В 7:51 зафиксирована необычно плотная пробка на Мурманском шоссе и Народной улице до Дальневосточного проспекта. Пробка растянулась на 7,1 км, в ней можно потерять 48 минут.

    Скриншот «Яндекс.Карт»
    Скриншот «Яндекс.Карт»

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