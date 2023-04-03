Метель загрузила дороги. В Петербурге аномальные пробки

Загруженность дорог Петербурга к 8:15 уже достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4–5 баллов.
Снегопад в городе усилился. Временами при порывистом ветре метёт метель.
UPD. К 7:22 загруженность выросла до «красных» 7 баллов.
Транспортный коллапс наблюдается в юго-восточной части города. В 7:27 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в которой можно потерять 1 час 11 минут. К началу восьмого, судя по карте, он достигла 10 км. В 7:51 зафиксирована необычно плотная пробка на Мурманском шоссе и Народной улице до Дальневосточного проспекта. Пробка растянулась на 7,1 км, в ней можно потерять 48 минут.