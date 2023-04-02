СК: число пострадавших при взрыве на Васильевском острове увеличилось до 19 человек

Следственный комитет сообщает, что после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Ранее было известно только о 16.

Также сейчас есть подтвержденная полицией и СКР информация о гибели одного человека — военкора и блогера Владлена Татарского.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным источника «Фонтанки», известно, что один из 19 госпитализированных пострадавших людей — подросток.