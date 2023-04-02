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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    СК: число пострадавших при взрыве на Васильевском острове увеличилось до 19 человек

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    4 комментария

    Следственный комитет сообщает, что после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Ранее было известно только о 16.

    Также сейчас есть подтвержденная полицией и СКР информация о гибели одного человека — военкора и блогера Владлена Татарского.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве.

    По данным источника «Фонтанки», известно, что один из 19 госпитализированных пострадавших людей — подросток.

    Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел на Университетской набережной, 25. По выходным в этом здании проходят встречи дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». Он же был и организатором вечера с Татарским. Как было анонсировано, журналист должен был рассказать об особенностях репортажей из горячих точек.

    По предварительной информации, взорвалась статуэтка — бюст с изображением самого Татарского в каске, который подарила одна из посетительниц. Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел через несколько минут после того, как Татарскому вручили статуэтку. Момент вручения попал на видео.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва (убийство, совершенное общеопасным способом, часть 2 статьи 105 УК РФ).

    «Фонтанка» рассказывала, кто такой Владлен Татарский.

    Что произошло, а также что известно на данный момент смотрите и читайте в онлайне «Фонтанки».

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    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережной
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    Комментарии 4

    Гость02 Апр 2023 в 20:44
    Когда начнут?
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