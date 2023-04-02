СК: число пострадавших при взрыве на Васильевском острове увеличилось до 19 человек

Следственный комитет сообщает, что после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Ранее было известно только о 16.
Также сейчас есть подтвержденная полицией и СКР информация о гибели одного человека — военкора и блогера Владлена Татарского.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным источника «Фонтанки», известно, что один из 19 госпитализированных пострадавших людей — подросток.
Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел на
По предварительной информации, взорвалась статуэтка — бюст с изображением самого Татарского в каске, который подарила одна из посетительниц. Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел через несколько минут после того, как Татарскому вручили статуэтку. Момент вручения попал на видео.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва (убийство, совершенное общеопасным способом,
«Фонтанка» рассказывала, кто такой Владлен Татарский.
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