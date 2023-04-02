СК возбудил дело об убийстве после взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом ( ч. 2 ст. 105 УК РФ ), возбуждено ГСУ Следственного комитета по Петербургу после взрыва в кафе на Васильевском острове. Как писала «Фонтанка», в результате происшествия погиб блогер и военкор Владлен Татарский.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются», — говорится в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

