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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    СК возбудил дело об убийстве после взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

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    Уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбуждено ГСУ Следственного комитета по Петербургу после взрыва в кафе на Васильевском острове. Как писала «Фонтанка», в результате происшествия погиб блогер и военкор Владлен Татарский.

    «В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются», — говорится в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

    В сообщении Следственного комитета подтверждаются ранения различной степени тяжести у 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Мероприятие, организованное клубом «Кибер Фронт Z», начиналось в 17:00, вход на него был свободным. Присутствовало порядка сотни человек. Взрыв произошел через несколько минут после того, как девушка, которую очевидцы называли Настей, подарила военкору скульптуру — его бюст. В результате срабатывания устройства, по словам очевидцев, находившегося внутри подарка, Владлен Татарский погиб, десятки пострадали. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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