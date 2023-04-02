СК возбудил дело об убийстве после взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом (
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются», — говорится в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.
В сообщении Следственного комитета подтверждаются ранения различной степени тяжести у 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Мероприятие, организованное клубом