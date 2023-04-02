«Подарила статуэтку — и через 5 минут рвануло». Что говорят очевидцы о взрыве на Васильевском

ЧП на Васильевском острове произошло в кафе, где 2 апреля проходила встреча с военным корреспондентом Максимом Фоминым, известным как Владлен Татарский. За несколько минут до взрыва он принимал в подарок собственный бюст, рассказывают очевидцы.



«Взрыв, не газ. Вспышка — дальше не помню», — сказал молодой человек, который вышел из кафе на Университетской набережной, 25 . Другим посетителям запомнилась девушка в клетчатой юбке, которая вручила Татарскому подарок.

«Подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трех. Через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто ближе сидел», — рассказывают очевидцы.