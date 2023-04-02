Полиция подтвердила гибель военкора Татарского при взрыве в петербургском кафе

Взрыв, в результате которого погиб один человек и ранены 16, произошел в кафе
Погибшим оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В настоящее время пострадавших осматривают медики. На место взрыва выехали руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России.
В здании, где прогремел взрыв, ранее располагалось кафе «Стритфуд бар», проект принадлежит Евгению Пригожину. В 2022 году в этом месте открылся дискуссионный клуб «
В паблике этого клуба во «ВКонтакте» размещен анонс встречи с Владленом Татарским, который представлен как «знаменитый блогер и военный корреспондент». В посте говорится, что гостю предстояло рассказать и том, как ведутся репортажи из горячих точек. Мероприятие стартовало в 17:00, вход был свободным.
Очевидцы сообщили, что взорвалась статуэтка, которую Татарскому преподнесла одна из гостей.
Из-за взрыва перекрыта часть Университетской набережной.
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