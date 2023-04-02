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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Полиция подтвердила гибель военкора Татарского при взрыве в петербургском кафе

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    Взрыв, в результате которого погиб один человек и ранены 16, произошел в кафе дома 25 по Университетской набережной.

    Погибшим оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В настоящее время пострадавших осматривают медики. На место взрыва выехали руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России.

    В здании, где прогремел взрыв, ранее располагалось кафе «Стритфуд бар», проект принадлежит Евгению Пригожину. В 2022 году в этом месте открылся дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

    В паблике этого клуба во «ВКонтакте» размещен анонс встречи с Владленом Татарским, который представлен как «знаменитый блогер и военный корреспондент». В посте говорится, что гостю предстояло рассказать и том, как ведутся репортажи из горячих точек. Мероприятие стартовало в 17:00, вход был свободным.

    Очевидцы сообщили, что взорвалась статуэтка, которую Татарскому преподнесла одна из гостей.

    Из-за взрыва перекрыта часть Университетской набережной.

    Более подробно — читайте и смотрите онлайн «Фонтанки» с места событий.

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