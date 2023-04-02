Полиция подтвердила гибель военкора Татарского при взрыве в петербургском кафе

Взрыв, в результате которого погиб один человек и ранены 16, произошел в кафе дома 25 по Университетской набережной.



Погибшим оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время пострадавших осматривают медики. На место взрыва выехали руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России.