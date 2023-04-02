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    Непогода в Норильске не дает самолетам связать его с Петербургом

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    По метеоусловиям 2 апреля на онлайн-табло аэропорта Норильска — сплошные пометки о неприбывших рейсах. Не смогли быть отправлены в этот город самолеты из Москвы, Новосибирска, Абакана, Казани и Петербурга. Возникли проблемы и с рейсами из этого города — так, уточнить позже судьбу своих вылетов предлагают тем, кто направляется в перечисленные города, а также в Красноярск.

    Рейс в Петербург должен по расписанию вылетать 2 апреля в 20:00, однако подробностей пока нет. В то же время идет регистрация на рейс 2 апреля в 20:10 до Минеральных Вод и Москвы.

    На сайте аэропорта, где утром комментировали, что он работает по фактической погоде, сейчас указана температура -2 градуса, а сила ветра 2 метра в секунду. Сайт Gismeteo сообщает о 8 метрах в секунду и 100% влажности. Ветер постепенно стихает к вечеру: ночью его средняя скорость составляла 15 метров в секунду, в 10 утра — 14 метров в секунду.

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