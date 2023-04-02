Непогода в Норильске не дает самолетам связать его с Петербургом

По метеоусловиям 2 апреля на онлайн-табло аэропорта Норильска — сплошные пометки о неприбывших рейсах. Не смогли быть отправлены в этот город самолеты из Москвы, Новосибирска, Абакана, Казани и Петербурга. Возникли проблемы и с рейсами из этого города — так, уточнить позже судьбу своих вылетов предлагают тем, кто направляется в перечисленные города, а также в Красноярск.



Рейс в Петербург должен по расписанию вылетать 2 апреля в 20:00, однако подробностей пока нет. В то же время идет регистрация на рейс 2 апреля в 20:10 до Минеральных Вод и Москвы.