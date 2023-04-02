Госсекретарь кабмина Франции дала интервью Playboy и получила выговор от премьера

Государственный секретарь по социальной и солидарной экономике Франции Марлен Шьяппа дала объемное интервью журналу Playboy, а ее фото, правда в одежде, будет опубликовано на обложке. Из-за этого премьер страны Элизабет Борн сделала подчиненной выговор. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на окружение главы кабинета министров.
Незадолго до того, как стало известно о выговоре, Шьяппа написала на своей странице в социальной сети: «Защита права женщин распоряжаться своим телом происходит везде и всегда. Во Франции женщины свободны. Не в обиду отступникам и лицемерам».
Тем временем премьер-министр Франции Элизабет Борн, по данным издания, назвала интервью «совсем неуместным» на фоне проходящих в стране протестов из-за пенсионной реформы.
У интервью Марлен Шьяппа нашлись и защитники. Так, представитель группы «Ренессанс» (группа президентской партии) в Национальном собрании Приска Тевено заявила: «Речь идет не о том, чтобы позировать обнаженной, а о том, чтобы приблизиться к важным темам».
Это не первое скандальное интервью французских политиков в последнее время.
В частности, в обществе разгорелись споры после того, как президент страны Эммануэль Макрон дал интервью Pif, а глава Министерства труда Оливье Дюссо — газете Têtu.
Некоторые политики считают, что «Франция сходит с рельсов». Другие иронизируют: «Мало подписаться на Pif, чтобы знать намерения правительства, надо еще подписаться на Playboy…».