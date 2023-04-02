Госсекретарь кабмина Франции дала интервью Playboy и получила выговор от премьера

Государственный секретарь по социальной и солидарной экономике Франции Марлен Шьяппа дала объемное интервью журналу Playboy, а ее фото, правда в одежде, будет опубликовано на обложке. Из-за этого премьер страны Элизабет Борн сделала подчиненной выговор. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на окружение главы кабинета министров.



Незадолго до того, как стало известно о выговоре, Шьяппа написала на своей странице в социальной сети: «Защита права женщин распоряжаться своим телом происходит везде и всегда. Во Франции женщины свободны. Не в обиду отступникам и лицемерам».