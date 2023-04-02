После покупки UBS Credit Suisse в Швейцарии без работы могут остаться 11 тысяч банковских работников

UBS может уволить до 30% сотрудников. Только в Швейцарии сокращение рабочих мест коснется 11 тысяч человек. Об этом 2 апреля сообщает Sonntagszeitung со ссылкой на источник в кредитной организации.



Отмечается, что в данный момент ситуация оценивается как стабильная: во главе банка UBS стоит швейцарец Серджио Эрмотти, а акции выросли на 14 процентов за неделю. Однако в результате слияния с Credit Suisse банк получил риски, которые оцениваются в 150 миллиардов франков.

В результате может быть принято решение о сокращении штата на 20–30 процентов. Исходя из того, что в UBS и Credit Suisse работают порядка 120 тысяч человек, речь может идти об увольнении от 25 до 36 тысяч сотрудников. Издание отмечает, что эта цифра выше, чем предполагалось при слиянии банков.