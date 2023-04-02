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    После покупки UBS Credit Suisse в Швейцарии без работы могут остаться 11 тысяч банковских работников

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    UBS может уволить до 30% сотрудников. Только в Швейцарии сокращение рабочих мест коснется 11 тысяч человек. Об этом 2 апреля сообщает Sonntagszeitung со ссылкой на источник в кредитной организации.

    Отмечается, что в данный момент ситуация оценивается как стабильная: во главе банка UBS стоит швейцарец Серджио Эрмотти, а акции выросли на 14 процентов за неделю. Однако в результате слияния с Credit Suisse банк получил риски, которые оцениваются в 150 миллиардов франков.

    В результате может быть принято решение о сокращении штата на 20–30 процентов. Исходя из того, что в UBS и Credit Suisse работают порядка 120 тысяч человек, речь может идти об увольнении от 25 до 36 тысяч сотрудников. Издание отмечает, что эта цифра выше, чем предполагалось при слиянии банков.

    О покупке UBS Credit Suisse

    стало известно

    19 марта

    Credit Suisse оказался в сложной финансовой ситуации. ЦБ Швейцарии попытался поддержать ликвидность кредитной организации, однако падение остановить не удалось. Уже после слияния ЦБ выделил еще 100 миллиардов долларов на поддержание ликвидности UBS.

    Прокуратура Швейцарии проводит расследование сделки по покупке Credit Suisse

    В частности, изучаются возможные нарушения, которые были допущены Сredit Suisse и UBS, чиновниками и регулятором. Как сообщает газета The Financial Times (FT), нарушения могли быть допущены «с целью избежать потенциальной финансовой катастрофы».

    Напомним, что стоимость сделки оценивалась в 3,24 миллиарда долларов. Парламентский комитет по аудиту заявил о проверке сделки 24 марта.

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