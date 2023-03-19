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    Банк UBS купил Credit Suisse

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    Банк UBS купил банк Credit Suisse. О закрытии сделки вечером 19 марта сообщает Reuters. Решение о продаже было принято для предотвращения негативных процессов в глобальном банковском секторе, отметили власти Швейцарии. Сумма сделки составила 3,24 млрд долларов.

    Напомним, что Credit Suisse оказался в сложной финансовой ситуации, Центральный банк Швейцарии попытался поддержать его ликвидность, однако эта мера лишь приостановила падение.

    После сообщения о закрытии сделки Центральный банк Швейцарии принял решение увеличить ликвидность финансовой организации на 100 млрд долларов.

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