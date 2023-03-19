СМИ узнали, во сколько UBS Group может обойтись покупка кризисного Credit Suisse

UBS Group AG предлагает купить Credit Suisse Group AG за 1 миллиард долларов. Об этом днем 19 марта сообщает Bloomberg. Отмечается, что швейцарский банк пытается отложить сделку при помощи крупнейшего акционеры.



Рыночная стоимость Credit Suisse в пятницу оценивалась примерно в 8 миллиардов долларов. В кредитной организации считают, что предложение слишком низкое и может нанести ущерб акционерам и сотрудникам.

Согласно предложению UBS, стоимость одной акции Credit Suisse составляет 0,25 франка за штуку. При этом рыночная стоимость к закрытию торгов в пятницу, 17 марта, составляла 1,86 франка за акцию.