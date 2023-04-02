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    «Чудеса в период глобального потепления». Снег в Петербурге пошел на рекорд, но не дотянул

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    Высота снега на центральной метеостанции в Петербурге в начале апреля составила 20 сантиметров. Несмотря на то, что суббота выдалась снежной, высота покрова не прибавилась. Об этом 2 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Для начала апреля такого очень давно не было. Про 1959 год уже написал, там свежий снег выпадал, как и сейчас, при выходе циклона. Но в остальном ряду наблюдений с большим количеством снега в начале апреля это 40-е, 50-е и 60-е — очень холодные годы. Тогда снега было очень много в течение зимы, до 50 см, и он просто к первому апреля начинал таять и сходить», — написал он в своем telegram-канале.

    Александр Колесов отметил, что за последние 60 лет только два года отметились снежными рекордами в Петербурге. В 2011-м к 5 марта насыпало 73 сантиметра снега, но он уже начинал сходить. Десять лет назад, в 2013-м, весна была холодной и затяжной. Тогда высота покрова ко второму апреля достигла 22 сантиметров.

    «Вот такие чудеса в период глобального потепления», — заключил Александр Колесов.

    Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о том, когда в город придет весна и когда пройдет последний снег.

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