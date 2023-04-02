«Чудеса в период глобального потепления». Снег в Петербурге пошел на рекорд, но не дотянул

Высота снега на центральной метеостанции в Петербурге в начале апреля составила 20 сантиметров. Несмотря на то, что суббота выдалась снежной, высота покрова не прибавилась. Об этом 2 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



«Для начала апреля такого очень давно не было. Про 1959 год уже написал, там свежий снег выпадал, как и сейчас, при выходе циклона. Но в остальном ряду наблюдений с большим количеством снега в начале апреля это 40-е, 50-е и 60-е — очень холодные годы. Тогда снега было очень много в течение зимы, до 50 см, и он просто к первому апреля начинал таять и сходить», — написал он в своем telegram-канале.