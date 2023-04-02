«Давайте надеяться». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе пройдет последний снег

Ждущие потепления жители и гости Петербурга могут радоваться — в ближайшее время в город придет весна. Правда нужно учитывать два момента. Об этом 2 апреля рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.



«Такая погода представлена в Санкт-Петербурге на метеограмме, что все ждущие потепления будут только радоваться», — написал Колесов в своем telegram-канале.

Он добавил, что последний снег в городе пройдет 3 апреля, а впереди потепление и весна.

Синоптик отметил, что максимальные температуры занижены на 2–3 градуса. И добавил, что ситуация в атмосфере может быстро измениться, несмотря на прогнозы. «Но давайте надеяться», — призвал Александр Колесов.