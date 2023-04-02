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    «Давайте надеяться». Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе пройдет последний снег

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    Ждущие потепления жители и гости Петербурга могут радоваться — в ближайшее время в город придет весна. Правда нужно учитывать два момента. Об этом 2 апреля рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

    «Такая погода представлена в Санкт-Петербурге на метеограмме, что все ждущие потепления будут только радоваться», — написал Колесов в своем telegram-канале.

    Он добавил, что последний снег в городе пройдет 3 апреля, а впереди потепление и весна.

    Синоптик отметил, что максимальные температуры занижены на 2–3 градуса. И добавил, что ситуация в атмосфере может быстро измениться, несмотря на прогнозы. «Но давайте надеяться», — призвал Александр Колесов.

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