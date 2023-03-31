Движение по трассам Ростовской области планируют вернуть в нормальный режим к полуночи

Движение по трассам в Ростовской области должно быть восстановлено в нормальном режиме к исходу суток. Об этом 31 марта в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Вечером на ряде участков дорог по-прежнему наблюдается затруднение движения. На самых сложных отрезках магистралей организовано реверсивное движение. По словам губернатора области, работа по расчистке трасс от снега продолжается, но уже близится к завершению. Ситуацию на дороге контролируют 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать сотрудники МЧС и различных служб.



Напомним, что из-за мощного снегопада, обрушившегося на Ростовскую область 30 марта, было парализовано движение по трассе М-4 «Дон». На магистрали собрались огромные заторы. На некоторых участках дороги пришлось разрезать тросовые ограждения, чтобы дать водителям возможность развернуться. Работы по ликвидации затора на трассе продолжились 31 марта — к полудню удалось добиться начала движения транспорта в обе стороны, на ряде участков движение организовали по одной полосе. На время устранения последствий стихии на трассе «Дон» открыли 8 пунктов обогрева.



Вечером в пятницу стало известно о том, что движение по М-4 восстановили полностью. Об этом сообщило издание 161.RU.

О том, насколько сложной была обстановка на трассе, свидетельствуют видеозаписи, на которых видно, что в снегу буксовали даже трактора, направленные для расчистки заносов.



читатель «Фонтанки»