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    Движение по трассам Ростовской области планируют вернуть в нормальный режим к полуночи

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    Движение по трассам в Ростовской области должно быть восстановлено в нормальном режиме к исходу суток. Об этом 31 марта в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

    Вечером на ряде участков дорог по-прежнему наблюдается затруднение движения. На самых сложных отрезках магистралей организовано реверсивное движение. По словам губернатора области, работа по расчистке трасс от снега продолжается, но уже близится к завершению. Ситуацию на дороге контролируют 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать сотрудники МЧС и различных служб.

    Напомним, что из-за мощного снегопада, обрушившегося на Ростовскую область 30 марта, было парализовано движение по трассе М-4 «Дон». На магистрали собрались огромные заторы. На некоторых участках дороги пришлось разрезать тросовые ограждения, чтобы дать водителям возможность развернуться. Работы по ликвидации затора на трассе продолжились 31 марта — к полудню удалось добиться начала движения транспорта в обе стороны, на ряде участков движение организовали по одной полосе. На время устранения последствий стихии на трассе «Дон» открыли 8 пунктов обогрева.

    Вечером в пятницу стало известно о том, что движение по М-4 восстановили полностью. Об этом сообщило издание 161.RU.

    О том, насколько сложной была обстановка на трассе, свидетельствуют видеозаписи, на которых видно, что в снегу буксовали даже трактора, направленные для расчистки заносов.

    читатель «Фонтанки»

    Снегопад 30 марта испытывал не только автомобилистов, из-за непогоды в Ростовской области без света остались 35 тысяч человек. В связи с буйством стихии в ряде районов был объявлен режим ЧС. Вечером 31 марта Василий Голубев сообщил, что без электроснабжения пока остаются 14,5 тысячи человек. Восстановительные работы на сетях продолжаются.

    «Доклады о полном завершении работ рассчитываю получить также сегодня», — отметил губернатор в телеграм-канале.

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    Снегопад в Ростовской области
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