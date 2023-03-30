В Ростовской области снег оставил без света 35 тысяч человек. Из-за непогоды перекрыли трассу «Дон»

В Ростовской области из-за снегопада и сильного ветра без света остались 35 тысяч человек. Об этом 30 марта в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев. По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены более 1200 специалистов и 640 единиц техники.
официальный телеграм канал губернатора Ростовской области
На трассе
Как сообщает региональное управление МЧС, для буксировки транспортных средств направлена тяжелая техника Донского спасательного центра и пожарно-спасательных гарнизонов. Сейчас на трассе «Дон» работают порядка 60 человек и 40 единиц техники.