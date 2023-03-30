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    В Ростовской области снег оставил без света 35 тысяч человек. Из-за непогоды перекрыли трассу «Дон»

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    В Ростовской области из-за снегопада и сильного ветра без света остались 35 тысяч человек. Об этом 30 марта в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев. По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены более 1200 специалистов и 640 единиц техники.

    официальный телеграм канал губернатора Ростовской области

    На трассе М-4 «Дон» из-за непогоды произошло несколько аварий, в результате чего собрались многокилометровые пробки. По информации «Автодора», в 20:00 движение по участку магистрали от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина перекрыли для ликвидации последствий снегопада. На 960-м километре трассы спасатели организовали пункт обогрева, где люди могут получить питание и всё необходимое.

    Как сообщает региональное управление МЧС, для буксировки транспортных средств направлена тяжелая техника Донского спасательного центра и пожарно-спасательных гарнизонов. Сейчас на трассе «Дон» работают порядка 60 человек и 40 единиц техники.

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    М-4 ДонСнегопад
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