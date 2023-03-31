Небензя обвинил США в лицемерии и объяснил, почему размещение ядерного оружия в Белоруссии ничего не нарушает

31 марта состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого был рассмотрен вопрос о размещении ядерного оружия России на территории Белоруссии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что размещение таких вооружений не нарушает международных обязательств, поскольку они будут находиться под контролем России.



«Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаём», — подчеркнул Небензя. Он пояснил, что речь идёт о передаче комплекса «Искандер-М», переоборудовании самолётов белорусских ВВС и строительстве хранилища для тактического ядерного оружия, которое будет контролировать Россия.