Небензя обвинил США в лицемерии и объяснил, почему размещение ядерного оружия в Белоруссии ничего не нарушает

31 марта состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого был рассмотрен вопрос о размещении ядерного оружия России на территории Белоруссии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что размещение таких вооружений не нарушает международных обязательств, поскольку они будут находиться под контролем России.
«Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаём», — подчеркнул Небензя. Он пояснил, что речь идёт о передаче комплекса «Искандер-М», переоборудовании самолётов белорусских ВВС и строительстве хранилища для тактического ядерного оружия, которое будет контролировать Россия.
Он обратил внимание участников заседания на то, что в Европе может быть размещено порядка 100–150 единиц тактического ядерного оружия Соединённых Штатов. Постоянный представитель РФ подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей.
Москве необходимо принимать ответные меры в связи с тем, что страны Запада заявляют о необходимости нанесения России стратегического поражения, добавил Василий Небензя. Он также назвал лицемерными заявления США о недопустимости прекращения огня на территории Украины.
Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин заявил о том, что к 1 июля в Белоруссии должно завершиться строительство хранилища ядерного оружия.